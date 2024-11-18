機密預算達近6年高點 外交部：依法編列將妥善運用

前往中國大陸祭祖的立法院前院長王金平，預計今天下午與陸國台辦主任宋濤在廈門見面。雖然國民黨內公開解讀，都說王金平此舉是在為兩岸「避險」，但從王金平近來的動作來看，目的顯然不僅止於此。只是不管他的目的為何，到底他在兩岸事務展現的企圖心，是否能反映在「實質影響力」上，恐怕還是得看政治情勢的變化，以及政壇「真正的主角們」是否埋單。

2024-11-18 13:11