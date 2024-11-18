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機密預算達近6年高點 外交部：依法編列將妥善運用

中央社／ 台北18日電

立法院預算中心指外交部114年度機密預算較上年度增加新台幣6億3466萬9000元，創近6年新高。外交部今天表示，機密預算依法覈實編列，當秉持撙節原則妥善運用機密預算，捍衛台灣主權並維護國家利益。

立法院預算中心指出，外交部114年度機密預算呈「驟增之勢」，編列18億2138萬7000元，較上年度的11億8671萬8000元增加6億3466萬9000元，增幅達53.48%，占外交部歲出預算比率達6.01%，創近6年新高。

外交部近6年機密預算有增有減，預算減少部分，109年度編列15億2040萬9000元，較上年度減少984萬2000元，110年度編列10億26萬6000元，較上年度減少5億2014萬3000元，112年編列11億5756萬9000元，較上年度減少1億3653萬5000元。

而預算增加部分，111年度編列了12億9410萬4000元，較上年度增加2億9383萬8000元，113年度則編列11億8671萬8000元，較上年度增加2914萬9000元。

立法院預算中心認為，機密並非常態，為避免爭議並符合政府資訊公開原則，宜衡酌訂定列入機密預算的支出項目，讓資訊更客觀明確，確保政府資源受到規範及監督，維護人民對政府資訊知的權益。

對此，外交部上午回應中央社提問表示，外交部向來依據「預算法」及「國家機密保護法」等相關規定覈實編列機密預算，目的為鞏固與友邦邦誼，並針對友邦的經社發展需要提供必要的協助。此外，也用於推動與友好國家的合作，提升雙邊實質關係。

外交部強調，面對中國持續加強打壓力道限縮台灣國際生存空間，外交部當秉持撙節原則妥善運用機密預算，捍衛台灣主權並維護國家利益。

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