賴清德直球提問學生 蕭旭岑：教壞囝仔大小亂扯一通

賴清德總統日前出席青年論壇，在回應學生時提出「三條路徑」包括「西藏模式和平協議、九二共識港澳模式、堅持主權憲政體制」。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天批評，賴總統是教壞囝仔大小，竹篙湊菜刀、亂扯一通。

賴清德日前在論壇上詢問學生對和平的看法，並提出三條不同的「和平之路」供選擇。第一條是簽訂和平協議，接受西藏模式；第二條是接受「九二共識」與「一國兩制」的港澳模式；第三條則是堅持台灣主權、民主自由的憲政體制，強化國防並與民主國家合作。結果第一、二條選項無人贊成，幾乎在場學生都贊同第三條路。

蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪時指出，兩岸未來就算有政治談判或協商，絕對不可能是西藏模式，也不可能是港澳模式，賴總統不要去欺騙學生，選擇第三種不是台灣主權，那是台獨的路，是一條死路，賴已經被習近平點名，民進黨走台獨的路，是離戰爭最近的一條路。

蕭旭岑說，賴總統誤導同學的這些言論不值一駁，九二共識是根據中華民國憲法而來的，是有堅持台灣主權，只是主權互不承認、治權互不否認，九二共識已經被汙名化很久了。今天賴清德拒絕簽和平協議，在國際上的效應就是「他是不要和平的總統。」

蕭旭岑質疑，如果兩岸真的兵凶戰危，難道沒有和平方案？怎麼可以去誤導青年，說走和平方案的人就是投降或西藏模式？賴清德說這句話只是用來攻擊政敵，真的是笑掉人家大牙。

蕭旭岑說，賴清德真的要好好思考一下，台獨路是走不通的路，也違反中華民國憲法，不要再去欺騙青年學子，因為到最後站上戰場的是他們。賴清德不承認中華民國憲法，硬把對方當成另一個國家，才會有兵凶戰危的可能，這就是台獨的不歸路和走不通的根本原因，避而不談憲法、反而去強調兩國跟衝突，不是要走向戰爭嗎？