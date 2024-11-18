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中國主辦2026APEC峰會 外交部：有承諾會員平等決策權

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
美中兩國元首16日在祕魯舉行的APEC峰會場邊會晤，這是川普重返白宮之前，拜登總統任內與習近平最後一次會面。(路透)
美中兩國元首16日在祕魯舉行的APEC峰會場邊會晤，這是川普重返白宮之前，拜登總統任內與習近平最後一次會面。(路透)

中國國家主席習近平於亞太經濟合作會議（APEC）峰會上宣布，中國將擔任2026年APEC非正式領袖峰會主辦國。外交部今天表示，APEC採「共識決」，中國承諾我國與其他APEC會員享平等的決策權，也會保障出席會議人員的人身安全。

外交部指出，中國表達主辦意願後，我方立即指出中國的「反台獨22條意見」，對各經濟體與會人員的人身安全均可能構成威脅，另也可能損害我國作為完整會員平等尊嚴與會的權利。許多經濟體都表認同並提出類似關切，要求中方明確作出保證。

外交部表示，中國最終承諾將遵守APEC規定、慣例及實踐辦理各項會議，並妥善維護所有出席APEC會議人員的人身安全。在今年的雙部長會議聯合聲明中，特別納入各經濟體均應平等參與包括領袖周在內所有APEC會議的文字。對於中國所做承諾，APEC會員經充分討論，達成同意中國主辦2026年APEC的共識。

APEC 外交部

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