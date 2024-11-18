快訊

恐怖！高雄明鳳街蚯蚓大軍來襲 網：這族群看到最開心

空軍將擴編愛國者MSE飛彈營 採購程序在台在美都是謎

材料尖兵／三星首顆GAA晶片拆解 能撼動台積龍頭地位？

藍提罷免票須高於當選票　綠籲懸崖勒馬：別閹割罷免權

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立院黨團舉行「選罷法 憲訴法 比總預算重要嗎？藍白只搞政爭不顧民生」記者會，幹事長吳思瑤（中）、書記長蔡易餘（右）、副幹事長洪申翰（左）出席。記者黃婉婷／攝影
民進黨立院黨團舉行「選罷法 憲訴法 比總預算重要嗎？藍白只搞政爭不顧民生」記者會，幹事長吳思瑤（中）、書記長蔡易餘（右）、副幹事長洪申翰（左）出席。記者黃婉婷／攝影

立法院內政委員會周三（20日）將審選罷法，朝野隔空駁火，國民黨團籲綠營回頭是岸，別阻擋正當性修法。民進黨團反要藍白懸崖勒馬，別對憲法賦予人民的罷免權設下雙重門檻，先是要求連署程序加嚴，如今又要求罷免同意票須大於當選票，等於設下史上最難門檻，閹割人民監督權利。

「藍白只搞政爭不顧民生！」民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批評，延宕71天的總預算好不容易交付審查，內政委員會原訂本周排審國土法、審查陸委會預算，豈料國民黨上周五卻在下班時間臨時抽換議程，偷襲式將國民黨立委許宇甄所提的加嚴罷免門檻排入審查。

吳思瑤說明，國民黨在選罷法修正上「鬧雙胞」，第一包已走入院長級朝野協商階段，來進行連署程序加嚴（指連署時應附上本人的身分證影本），第二包則是現在加速偷襲的版本，為國民黨立委許宇甄所提，要將罷免門檻調整至「罷免同意票數必須超過被罷免人當選得票數」。

吳思瑤批評，藍營過去信誓旦旦稱不會提高罷免門檻，修法是為了避免連署出現弊端，如今狐狸尾巴露出來了，顯然是在耍國會、騙社會，若修法通過，等於設下史上最難的罷免門檻，罷免可說從此滅了，珍貴的憲法賦權沒了，民進黨團強力譴責國民黨說一套做一套。

話鋒一轉，吳思瑤砲口對準白營，她質疑，民進黨團總召黃國昌稱不會支持提高罷免門檻，但上周末民眾黨立委林國成卻說未來提出罷免的人須負責所有選務成本，這根本邏輯不通，憲法保障人民有選舉罷免權，選務則是國家應盡義務，實在難以不去思考，藍白是不是在唱雙簧？

民進黨團書記長蔡易餘認為，國民黨等於在連署階段、罷免投票設下雙重門檻，此種當前排案方式，先將一包法案逕付二讀，另一包法案再用委員會排審，戰術就是讓人民在議題討論上疲於奔命、陷入混亂，讓兩邊的討論無法聚焦，藍白緊密合作的結論，就是要剝奪人民的直接民權。

民進黨團副幹事長洪申翰質疑，藍白修法剝奪人民罷免權，只是出於怕被人民罷免、自私自利的動機，過去國民黨傾全黨之力發動罷免前立委陳柏惟，當時罷免同意票也沒超過當選票，國民黨要不要先跟陳柏惟道歉再來談審查？實在太丟臉。

國民黨 罷免 門檻

延伸閱讀

國民黨團：反「惡罷」必修選罷法 籲民進黨勿對抗民意

批合謀滅掉NCC 吳思瑤：手機買不到、詐團抓不到藍白負責

澎湖七美外海國軍共軍對峙 綠：中國應適可而止

藍白力拚通過翁柏宗條款 吳思瑤：因人設事癱瘓NCC

相關新聞

國民黨團：反「惡罷」必修選罷法 籲民進黨勿對抗民意

立法院內政委員本周三（20日）將審查選舉罷免法部分條文修正草案。國民黨立院黨團今天表示，目前罷免門檻過低，要避免「惡罷」...

立委指媒宣限制性招標各部會之最 陳駿季：會改善檢討

民進黨政府過去幾年執政下，因高昂媒宣費常遭批評大內宣，尤其媒宣的限制性招標也常被詬病。立委指出，根據立法院預算中心指出，...

民調／國會改革釋憲案遇民意挑戰 43%國人拒埋單

憲法法庭10月25日「憲判9號」判決國會改革法案多數違憲，引發全台熱議，台灣民意基金會今天公布最新民調，31%民眾可接受...

黃國昌找館長練搏擊　民進黨團諷：用在黃珊珊身上？

民眾黨立院團總召黃國昌近日赴網紅「館長」陳之漢健身房練搏擊，黃遭鎖喉的猙獰表情也隨之曝光。對此，民進黨團狠酸，當法律人上...

賴清德直球提問學生 蕭旭岑：教壞囝仔大小亂扯一通

賴清德總統日前出席青年論壇，在回應學生時提出「三條路徑」包括「西藏模式和平協議、九二共識港澳模式、堅持主權憲政體制」。馬...

中國主辦2026APEC峰會 外交部：有承諾會員平等決策權

中國國家主席習近平於亞太經濟合作會議（APEC）峰會上宣布，中國將擔任2026年APEC非正式領袖峰會主辦國。外交部今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。