藍提罷免票須高於當選票　綠籲懸崖勒馬：別閹割罷免權

立法院內政委員會周三（20日）將審選罷法，朝野隔空駁火，國民黨團籲綠營回頭是岸，別阻擋正當性修法。民進黨團反要藍白懸崖勒馬，別對憲法賦予人民的罷免權設下雙重門檻，先是要求連署程序加嚴，如今又要求罷免同意票須大於當選票，等於設下史上最難門檻，閹割人民監督權利。

「藍白只搞政爭不顧民生！」民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批評，延宕71天的總預算好不容易交付審查，內政委員會原訂本周排審國土法、審查陸委會預算，豈料國民黨上周五卻在下班時間臨時抽換議程，偷襲式將國民黨立委許宇甄所提的加嚴罷免門檻排入審查。

吳思瑤說明，國民黨在選罷法修正上「鬧雙胞」，第一包已走入院長級朝野協商階段，來進行連署程序加嚴（指連署時應附上本人的身分證影本），第二包則是現在加速偷襲的版本，為國民黨立委許宇甄所提，要將罷免門檻調整至「罷免同意票數必須超過被罷免人當選得票數」。

吳思瑤批評，藍營過去信誓旦旦稱不會提高罷免門檻，修法是為了避免連署出現弊端，如今狐狸尾巴露出來了，顯然是在耍國會、騙社會，若修法通過，等於設下史上最難的罷免門檻，罷免可說從此滅了，珍貴的憲法賦權沒了，民進黨團強力譴責國民黨說一套做一套。

話鋒一轉，吳思瑤砲口對準白營，她質疑，民進黨團總召黃國昌稱不會支持提高罷免門檻，但上周末民眾黨立委林國成卻說未來提出罷免的人須負責所有選務成本，這根本邏輯不通，憲法保障人民有選舉罷免權，選務則是國家應盡義務，實在難以不去思考，藍白是不是在唱雙簧？

民進黨團書記長蔡易餘認為，國民黨等於在連署階段、罷免投票設下雙重門檻，此種當前排案方式，先將一包法案逕付二讀，另一包法案再用委員會排審，戰術就是讓人民在議題討論上疲於奔命、陷入混亂，讓兩邊的討論無法聚焦，藍白緊密合作的結論，就是要剝奪人民的直接民權。

民進黨團副幹事長洪申翰質疑，藍白修法剝奪人民罷免權，只是出於怕被人民罷免、自私自利的動機，過去國民黨傾全黨之力發動罷免前立委陳柏惟，當時罷免同意票也沒超過當選票，國民黨要不要先跟陳柏惟道歉再來談審查？實在太丟臉。