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國民黨團：反「惡罷」必修選罷法 籲民進黨勿對抗民意

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨今開記者會提到目前罷免門檻過低，選罷法修法勢在必行，要求民進黨勿再杯葛。記者張睿廷／攝影
國民黨今開記者會提到目前罷免門檻過低，選罷法修法勢在必行，要求民進黨勿再杯葛。記者張睿廷／攝影

立法院內政委員本周三（20日）將審查選舉罷免法部分條文修正草案。國民黨立院黨團今天表示，目前罷免門檻過低，要避免「惡罷」，修選罷法讓「同意罷免票數須高於當選票數」勢在必行，呼籲民進黨不要杯葛、不要對抗民意。

國民黨立法院黨團書記長林思銘指出，藍營新國會智庫日前發布民調，高達6成民眾不贊成以少數民意罷免現任縣市首長、民代，可見過半數民眾對目前狀況不滿。民進黨如果此時還藉大罷免風潮破壞社會安定、民主法治，相信人民會用選票打臉民進黨政府，請不要阻擋周三立法院內政委員會排定的選罷法修法，此舉違反民意，國民黨立院黨團絕對會反制。

國民黨立委許宇甄則說，目前的選罷法有「成案門檻低、通過門檻低」雙低門檻，容易讓有心人作為政治報復工具，操弄惡意罷免進行政治報復、建立個人聲量，甚至對外募款，她因此才提出修法。

許宇甄提到，許多選區的有心人士在民代上任不到一年就開始提議要罷免立委，甚至開始連署。也因如此，他們特別加上一年內不得提議、連署罷免的條件；同時，也希望未來罷免票數要高於被罷免者當初的當選得票數，避免少數民意否決多數民意，否則太不公平。

立院內政委員會周三將針對選罷法再討論，許宇甄期盼民進黨團可以好好溝通、討論，避免再出現半夜偷開門、霸占主席台等情事。

國民黨立委翁曉玲則說，2020年開始出現許多罷免事件，凸顯罷免門檻過低導致民主制度發展受到影響的問題。我國的罷免制度與國外相比，門檻相對較低。許宇甄修法版本雖然維持25%罷免門檻，但還多設置一個條件，同意罷免票最要多於當選票數，此舉是為了使罷免門檻變得更加嚴謹，雖然仍不及國外，但可算是過度時期的作法。

國民黨 罷免 門檻

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