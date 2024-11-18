藍財劃法版本鬧雙包 侯友宜：朝野都盼公平合理分配

修財劃法在國民黨鬧雙胞，連自家縣市首長都不知情，國民黨立委憂恐掀黨內茶壺風暴。新北市長侯友宜表示，大家一致認為要趕快修法通過，目前立院已初步通過國民黨的版本，相信只要公平合理的分配，讓中央地方能並肩作戰，都是朝野間衷心的盼望。

目前在立院審查的國民黨版本財劃法，中央必須釋出五千多億給地方，但國民黨智庫又草擬出中央釋放三千多億財源的「修正版」，卻只有少數人看過，甚至台北市長蔣萬安及侯友宜等都沒看過，有藍委質疑，這樣沒有溝通，恐先掀起黨內茶壺風暴。

侯友宜今上午出席永和新生地大陳地區更新單元4公辦都更案簽約儀式後接受媒體聯訪時表示，財劃法已經停滯了將近30年，大家一致性的想法就是趕快修法通過，立法院討論過程當中，財委會初步已通過國民黨的版本，會再透過朝野協商盡速通過。