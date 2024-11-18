快訊

恐怖！高雄明鳳街蚯蚓大軍來襲 網：這族群看到最開心

空軍將擴編愛國者MSE飛彈營 採購程序在台在美都是謎

材料尖兵／三星首顆GAA晶片拆解 能撼動台積龍頭地位？

聽新聞
0:00 / 0:00

藍財劃法版本鬧雙包 侯友宜：朝野都盼公平合理分配

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜今上午出席永和新生地大陳地區更新單元4公辦都更案簽約儀式，並於活動後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今上午出席永和新生地大陳地區更新單元4公辦都更案簽約儀式，並於活動後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

財劃法國民黨鬧雙胞，連自家縣市首長都不知情，國民黨立委憂恐掀黨內茶壺風暴。新北市長侯友宜表示，大家一致認為要趕快修法通過，目前立院已初步通過國民黨的版本，相信只要公平合理的分配，讓中央地方能並肩作戰，都是朝野間衷心的盼望。

目前在立院審查的國民黨版本財劃法，中央必須釋出五千多億給地方，但國民黨智庫又草擬出中央釋放三千多億財源的「修正版」，卻只有少數人看過，甚至台北市長蔣萬安及侯友宜等都沒看過，有藍委質疑，這樣沒有溝通，恐先掀起黨內茶壺風暴。

侯友宜今上午出席永和新生地大陳地區更新單元4公辦都更案簽約儀式後接受媒體聯訪時表示，財劃法已經停滯了將近30年，大家一致性的想法就是趕快修法通過，立法院討論過程當中，財委會初步已通過國民黨的版本，會再透過朝野協商盡速通過。

侯友宜相信，只要透過公平合理的分配，讓地方能夠跟中央並肩作戰，共同面對台灣的未來，這樣的心願也是財劃法幾十年來，大家朝野之間衷心的盼望。

新北市長侯友宜今上午出席永和新生地大陳地區更新單元4公辦都更案簽約儀式。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今上午出席永和新生地大陳地區更新單元4公辦都更案簽約儀式。記者李成蔭／攝影

國民黨 財劃法

延伸閱讀

歡樂耶誕城今晚開城！板橋居民最關心交通 侯友宜這麼說

新北併里政策引爭議 瑞芳里長當眾向侯友宜遞交陳情書

影／4市民制伏捷運持刀婦 侯友宜頒感謝狀：市民、警員張顯正義

新北市長侯友宜表揚優良公寓大廈 副市長劉和然在台下寒暄相互給力

相關新聞

國民黨團：反「惡罷」必修選罷法 籲民進黨勿對抗民意

立法院內政委員本周三（20日）將審查選舉罷免法部分條文修正草案。國民黨立院黨團今天表示，目前罷免門檻過低，要避免「惡罷」...

立委指媒宣限制性招標各部會之最 陳駿季：會改善檢討

民進黨政府過去幾年執政下，因高昂媒宣費常遭批評大內宣，尤其媒宣的限制性招標也常被詬病。立委指出，根據立法院預算中心指出，...

民調／國會改革釋憲案遇民意挑戰 43%國人拒埋單

憲法法庭10月25日「憲判9號」判決國會改革法案多數違憲，引發全台熱議，台灣民意基金會今天公布最新民調，31%民眾可接受...

黃國昌找館長練搏擊　民進黨團諷：用在黃珊珊身上？

民眾黨立院團總召黃國昌近日赴網紅「館長」陳之漢健身房練搏擊，黃遭鎖喉的猙獰表情也隨之曝光。對此，民進黨團狠酸，當法律人上...

賴清德直球提問學生 蕭旭岑：教壞囝仔大小亂扯一通

賴清德總統日前出席青年論壇，在回應學生時提出「三條路徑」包括「西藏模式和平協議、九二共識港澳模式、堅持主權憲政體制」。馬...

中國主辦2026APEC峰會 外交部：有承諾會員平等決策權

中國國家主席習近平於亞太經濟合作會議（APEC）峰會上宣布，中國將擔任2026年APEC非正式領袖峰會主辦國。外交部今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。