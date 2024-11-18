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民團要求翁曉玲撤回憲訴法 號召人民上街守護憲法

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲提出修正「憲法訴訟法」，民間團體發表共同聲明要求撤回修法草案。記者林銘翰／攝影
國民黨立委翁曉玲提出修正「憲法訴訟法」，民間團體發表共同聲明要求撤回修法草案。記者林銘翰／攝影

有關國民黨立委翁曉玲提案修正憲法訴訟法，多個民間團體今天發表共同聲明，要求國民黨立即撤回相關修法草案，而在審查大法官人事同意權案前，立法院不應修法讓憲法法庭無從運作，修法前應舉行公聽會傾聽各界意見。民團還宣布11月22日走上街頭，舉行守護憲法晚會。

國民黨立委翁曉玲提出「憲法訴訟法」部分條文修正草案，將現行條文中的「現有總額」為憲法增修條文中的大法官人數總額15位，限制日後憲法判決至少要有10位大法官參與，但在立法院未審查賴清德總統提名的7名大法官人事案前，現有的8位大法官將不足額，引發外界「實質廢憲」質疑。

繼律師團體上周發起「守護憲法遊行」，譴責國民黨立委主導相關修法。民間司法改革基金會、廢死聯盟、公民監督國會聯盟等多個民間團體上午舉行記者會，發表共同聲明要求國民黨撤回「憲法訴訟法」修正草案，對於如同兒戲的修法公開道歉；建請民眾黨反對上述修法方向，並對不當修法提出批評；立法院在未審查大法官人事同意權案前，不應透過修法使憲法法庭無從運作。

另外，聲明也要求立法院召開公聽會，傾聽法律學者、公民團體等社會各界意見；重視性別平權、原住民及少數族群權益、勞工權益等人權保障的立委，應該不分黨派地反對此次修法，共同維護憲法法庭的正常運作。

民團表示，目前司法院與憲法法庭出現運作危機，代理院長無權制定與推動重大政策，導致台灣的司法改革停滯不前，而憲法法庭僅剩8名大法官，從原先的5庭縮減為3庭，縱使引起社會大規模的反彈，國民黨仍然一意孤行推動修法，蠻橫地將所有反對聲音抹黑為「側翼」。

民間司改會指出，多個民團號召民眾走上街頭，11月22日一同參加「守護憲法晚會」，時間預計從下午5時至9時，要求國民黨立即撤回翁曉玲提出的「憲法訴訟法」修正草案，切勿將憲法法庭作為政治鬥爭的對象。

修法 國民黨 大法官

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