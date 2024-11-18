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罷免門檻不合理 藍營再宣示修《選罷法》

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨團18日召開記者會，宣示20日內政委員會將排審《選罷法》，調整罷免規定。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨團18日召開記者會，宣示20日內政委員會將排審《選罷法》，調整罷免規定。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「《選罷法》的25%罷免門檻太低，罷免票數應高於當選票數！」國民黨立院黨團18日召開記者會，確定20日內政委員會將排審《選罷法》。藍委許宇甄說，其他國家若要罷免，門檻甚至是50%，國民黨不更動25%門檻，但至少罷免票數要超過當選票數。被問到有沒有信心通過時，黨團書記長林思銘表示，這對所有民選公職有利，盼綠別再阻擋。

人民對大罷免反感

林思銘表示，選舉、罷免是《憲法》賦予民眾的基本權利，但涉及民代與縣市首長等民選公職，若只有25%的門檻其實顯得太低，但他們不修正25%門檻，但要加上「罷免票數大於當選票數」的限制。他強調，以基隆市長謝國樑為例，以9萬多票當選，但7萬多票就可以罷免，這樣其實反而是反民主。

「58.9%民眾不贊成現行制度，用少數否決多數民意！」林思銘呼籲民進黨不要用罷免操弄國會，並想想為何今年國會選舉會失去多數，若再繼續使用大罷免戰略，只會讓更多人對於民進黨破壞民主法治的行為感到反感，也提醒民進黨立院黨團不要在20日的內政委員會暴力杯葛修法。

先進國家不輕易罷免

同黨立委許宇甄表示，目前罷免的雙低門檻：「成案條件低」與「通過門檻低」，恐讓罷免成為有心人進行政治報復的手段，且根據新國會智庫的民調，56%民眾支持修正《選罷法》門檻，40歲以下年輕人更高達57.6%，避免罷免被濫用，希望能更嚴謹的面對罷免制度、避免少數推翻多數。

因此她的提案將罷免提議修正為「就職滿1年」，還有「罷免票數需高於當選票數」。國民黨立委翁曉玲也說，先進國家如日本、德國與韓國，贊成罷免的人數都要選舉人的50%，台灣25%的門檻太低，但他們仍維持門檻，只是要超過當選票數。她甚至提及法國說，法國沒有罷免制度，主要就是擔心民粹讓民選公職輕易改變立場，不利政治運作。

跨黨適用盼理性討論

針對本報提問，民進黨恐於20日暴力杯葛相關修法，對法案通過有沒有信心？林思銘回應說，此法案是跨黨派適用，可讓所有民選公職能更順利推動政見，對於法案通過有信心，並喊話民進黨不要再暴力杯葛、理性討論。

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民進黨 罷免 門檻

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