事後闢謠效率低 綠委盼主動反制假訊息

「面對中國的有系統的假訊息作戰，我國也應以戰略回應，而非個別闢謠！」綠委洪申翰18日質詢時提醒國安局長蔡明彥，目前看各部會因應錯假訊息仍停留在事後闢謠，缺乏主動出擊。蔡明彥回應說，國安團隊有因應機制，會跨部會建立回應論述；但藍委徐巧芯便質疑，國安局並未積極偵辦國內的錯假訊息，例如民進黨的ChatDPP。

主動回擊中國資訊戰

立法院外交及國防委員會18日邀請國安局長蔡明彥，還有數發部、法務部調查局、內政部警政署、國科會等部會報告「AI技術在資安、深偽影片及錯假訊息之影響評估及因應」。蔡明彥在報告中指出，近年來中共運用AI技術，對多國進行駭侵與洩漏資訊，針對中共網攻會強化與美、歐國家情資分享，強化數位聯防。

民進黨立委洪申翰指出，看完各部會報告，有點擔心各部會因應AI產生的資安、錯假訊息只有事後闢謠因應，但中國進行錯假訊息宣傳是結合政府與媒體，且有明確、完整的敘事架構，還透過演算法進行精準投放。他呼籲政府部門不應該單兵作戰，甚至也要建立論述，主動、事前性的反制中國的錯假訊息資訊戰。

國內假訊息也要處理

對此，蔡明彥回應說，國安團隊有因應機制，會定期召開會議討論，針對重要的新聞議題建立論述，攻防的過程也有討論，但詳細的因應作為涉及機敏不便對外透露。但洪申翰再次提醒說，過去在新冠疫情期間，面對有關疫苗等假訊息，還有俄烏戰爭的狀況，政府的因應作為還有不小改進空間。

國民黨立委徐巧芯則質疑，國內政黨的錯假訊息也應該處理，例如之前民進黨曾研發ChatDPP，結果ChatDPP在回答前民進黨立委趙天麟是否為滲透台灣的第五縱隊時卻說是，然後以她自己來說，ChatDPP的訓練者竟然強硬要求ChatDPP接受「徐巧芯是臭三八」的論述，這難道不應該查辦嗎？

合法活動不會干涉

「相關訊息若有涉及個人權益，當事人可提出告訴！」蔡明彥回應說，相關狀況有分一般與國安，若是國安狀況國安局就會介入。徐巧芯則再追問說，前民進黨立委羅致政對前總統蔡英文錄音的案件進度如何？蔡明彥表示已經送交新北地檢。徐再問說，相關案件涉及公共領域，是否能公開說明錄音檔真偽？蔡明彥僅表示，要看檢方認定。

外界關注前中共重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜來台結婚，蔡明彥接受聯訪時表示，不針對個案評論，但如果是比較有特殊身分的境外人士入境台灣，會確認該人士是否有從事違法，或是與來台目的不符的活動，如有動靜會進行搜報；若是從事合法活動，就看國內是否有抗議或滋事的活動，影響當事人安全或社會安定。

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