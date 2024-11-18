高雄市長初選網路民調許智傑奪冠 陳其邁這樣說

2026高雄市長選舉，民進黨有5人表態競逐，台灣基進黨日前發動網路投票「初選支持誰？」結果由立委許智以傑超過4成票數奪得第一，對於此網路調查是否意味市長選舉前哨戰開打，高雄市長陳其邁今受訪說「這就不評論了，還是市政優先」。

台灣基進黨「2026高雄市長初選：你支持誰？」11月12日起在36小時內獲得2181人次意見，最終網路民調結果出爐，依序是許智傑40.9%，邱議瑩32.1%，許銘春12.1%，林岱樺7.6%，賴瑞隆7.3%。其中除了許銘春不具公職身分，其他4人皆為現任立法委員。