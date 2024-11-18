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高雄市長初選網路民調許智傑奪冠 陳其邁這樣說

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
台灣基進黨日前發動網路投票，初選支持誰當市長。記者郭韋綺／翻攝
台灣基進黨日前發動網路投票，初選支持誰當市長。記者郭韋綺／翻攝

2026高雄市長選舉，民進黨有5人表態競逐，台灣基進黨日前發動網路投票「初選支持誰？」結果由立委許智以傑超過4成票數奪得第一，對於此網路調查是否意味市長選舉前哨戰開打，高雄市長陳其邁今受訪說「這就不評論了，還是市政優先」。

台灣基進黨「2026高雄市長初選：你支持誰？」11月12日起在36小時內獲得2181人次意見，最終網路民調結果出爐，依序是許智傑40.9%，邱議瑩32.1%，許銘春12.1%，林岱樺7.6%，賴瑞隆7.3%。其中除了許銘春不具公職身分，其他4人皆為現任立法委員。

陳其邁表示，民調就不評論了，市民還是比較期待候選人要提出具體政見，也要能夠替高雄講話，市民最關心立委在國會表現，尤其是財劃法修法，他懇求拜託高雄立委幫高雄講話，不然國民黨版本對高雄市府非常不利、不公平「希望要選市長的有聽到這段話」。

高雄市長陳其邁今受訪表示對網路民調結果沒有評論。記者郭韋綺／攝影
高雄市長陳其邁今受訪表示對網路民調結果沒有評論。記者郭韋綺／攝影

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