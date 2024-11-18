立委指媒宣限制性招標各部會之最 陳駿季：會改善檢討

民進黨政府過去幾年執政下，因高昂媒宣費常遭批評大內宣，尤其媒宣的限制性招標也常被詬病。立委指出，根據立法院預算中心指出，農業部的限制性招標狀況高居各部會之最，建議限制性招標金額不得超過所有媒宣費的1成。農業部長陳駿季表示，會檢討改善。

為辦理媒體政策及業務宣導，114年度公務預算案及非營業基金預算案各編列14.93億元及10.95億元，共計25.88億元，立法院中央政府總預算案整體評估報告指出，媒體政策及業務宣導費多採限制性招標方式辦理，且部分機關受委託廠商的集中度偏高。依今年度公務預算、特別預算及非營業基金預算的媒宣費合計數排名，依序為衛福部、經濟部、勞動部、農業部、教育部、內政部、交通部及客委會；這些機關110至112年度前10大廠商媒宣費的概況，其中執行金額逾千萬元多為電視業者或行銷公司，且連續3年為前10大廠商的家數介於2至6家，允宜檢討以提升宣導廣度。

立法院經濟委員會今天審查114年度中央政府總預算案關於農業部及所屬單位、農業特別收入基金等預算。

立委鄭正鈐質詢時指出，114年度中央政府媒宣預算共25.88億元，較去年增加65%，農業部雖然媒宣費持平，但在各部會還是排名前5大，也因為網軍代名詞「1450」就是出自之前的農委會，所以農業部的媒宣費會被放大檢視。

鄭正鈐說，立法院預算中心評估報告直指農業部媒宣經費高度集中，而且多採限制性招標，在110到112年度中，前10大廠商有6家年年重複，在各部會中最為嚴重，這些年年重複的廠商占了農業部整體媒宣費用4成以上，為了避免接下來一直用限制性招標讓特定媒體宣傳，建議限制性招標金額不得超過所有媒宣費1成，農業部養網軍的包袱一定要洗刷掉。

陳駿季說，今年度招標媒體計有8家，包含台視、華視、年代、三立、中廣、東森、民視、凱擘等，以媒體預算來說，8家並非集中在少數媒體，對於委員的建議會參考並檢討改善，承諾媒宣招標不會只針對特定媒體，畢竟這樣的傳播管道會較為狹隘。

立委張啟楷質詢時說，行政院長卓榮泰先前表示，假如媒宣招標過度集中部分媒體，這不是廠商問題，而是政府的問題，不會允許這樣的情況發生。因此要求農業部的招標情況也要考量其他媒體。