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民調／國會改革釋憲案遇民意挑戰 43%國人拒埋單

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
憲法法庭日前判定遺產稅制度部分條文違憲。記者潘俊宏／攝影
憲法法庭日前判定遺產稅制度部分條文違憲。記者潘俊宏／攝影

憲法法庭10月25日「憲判9號」判決國會改革法案多數違憲，引發全台熱議，台灣民意基金會今天公布最新民調，31%民眾可接受憲法法庭判決，43%不接受，形同多數民意不接受釋憲結果。

當民調問及「絕大多數國會改革主張都被宣告違憲。請問您接不接受大法官這樣的判決？」調查顯示，有12.6%民眾非常接受，18.5%還算接受，23%不太接受，20%一點也不接受，13.4%沒意見，12.5%不知道、拒答，不接受者比接受者多12個百分點。

台灣民意基金會董事長游盈隆認為，司法院憲法法庭權威正遭遇多數民意的挑戰，未能立即定分紛止爭，化解朝野政治衝突。這類似2017年同性婚姻釋憲案出爐後的社會氣氛，但因這次釋憲涉及高度政治爭議性問題，後續紛爭將更強烈，更層出不窮。

進一步檢視交叉分析，從年齡層看，除了20到24歲多數接受外，其他25歲以上多數不接受；從教育程度看，每一種教育程度類別，都呈現多數不接受的現象。

游盈隆指出，這次大法官釋憲判決的整體社會普遍反應不佳，多數不能接受，只有若干群體如20到24歲社會新鮮人、民進黨支持者、軍公教人員、學生及農民呈現多數能接受的狀況。除外，不分性別、年齡、教育、省籍族群、職業背景、行政區域，都呈現多數不接受這次釋憲判決。

針對社會多數不接受釋憲結果，游盈隆分析，主要有兩種原因，一種是不接受「部分合憲，部分不合憲」，另一種是不接受「絕大多數國會改革主張都被宣告違憲」。前者主要來自綠營支持者，後者主要來自藍營支持者。前者傾向認為藍白聯手推動立院職權修法，從過程到結果「全部違憲」，後者傾向認為「絕大多數國會改革主張都合憲」。這就是為什麼民進黨支持者中有三成不接受這次釋憲判決，台南市與高雄市也多數不接受的原因。

此次調查訪問期間為2024年11月11日至13日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1017人，市話712人，手機305人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3.07個百分點。

國會改革法案 憲法法庭 釋憲

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