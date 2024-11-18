基進黨告翁曉玲違反國安法 呼籲國民黨勿支持她主張

台灣基進黨對於國民黨立委翁曉玲多次不當發言，主張「我們就是中國人」及國會擴權、憲法訴訟法修正草案等，另提案修法刪除影響國家安全的吳斯懷條例，都嚴重破壞國內社會穩定。為此基進黨台南黨部執行長吳依潔、高雄黨部執行長楊佩樺上午前往高檢署，告發翁曉玲涉嫌違反國安法。

吳依潔指出，日前因退將臧幼俠參加統戰活動不勝枚舉，退役在香港起立聽中國國歌未迴避，國防部認定違反吳斯懷條例，裁罰停領75%月退俸5年以及追繳註銷曾領取獎、勳（勛）章。但翁曉玲卻主張提案刪除相關的規定，利用立委職權配合中國主張削弱台灣尊嚴，等於變相鼓勵退將敵我不分，在台灣面臨兵凶戰危之際，該行為似有挑戰國家安全。

吳依潔認為，國民黨其他立委原本簽名連署，曝光後又撤回連署，只能證明這些人不敢連署而不是不認同。國民黨若不認同翁曉玲主張我們都是中國人、退將可以參加中國統戰活動等，應直接開除黨籍，否則就是默認翁的各種提案是在執行國民黨黨意。

楊佩樺也說，當年吳斯懷赴中國聽訓、唱國歌，沒受罰還當了立委，這已對國軍造成極大的羞辱。近日也接獲現役及退役的軍人反應，無法接受退伍的長官出席敵人活動卻不受到任何約束，甚至仍有優渥的退休俸可領，退役軍人不分階級都應遵守底線，拒絕參與中共的活動，刪除吳斯懷條款會讓國軍士氣大損，更是實質協助中國組織退役軍官參與統戰活動，讓對岸有機會吸收退役軍官回台滲透現役軍人。