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組團赴美賀川普就職 藍憂綠「卡韓」

聯合報／ 記者唐筱恬侯俐安黃婉婷鄭媁張睿廷／台北報導
美國總統大選結果出爐，賴清德總統是否會依照過去慣例，指派立法院長韓國瑜組跨黨派「祝賀團」赴美，引發關注。圖／聯合報系資料照片
美國總統大選結果出爐，賴清德總統是否會依照過去慣例，指派立法院長韓國瑜組跨黨派「祝賀團」赴美，引發關注。圖／聯合報系資料照片

美國總統當選人川普預計明年一月廿日就職。過去總統多次指派立法院長組跨黨派祝賀團赴美，今年賴清德總統是否按此慣例引發關注。立法院長韓國瑜已針對明年一月國會案件進行盤點，預留若需要赴美的時間。

外交部回應，赴美慶賀團目前在籌備中。依過去慣例，我國都是總統指派「民間代表團」赴美參與美國總統就職典禮，再由駐美代表處安排出席相關活動，也藉此機會與美國國會人士互動。

二○○五年，美國前總統小布希就職時，由時任中研院長李遠哲率團出席。二○○九、二○一三年美國前總統歐巴馬就職典禮，由當時立法院長王金平代表；此後也寫下慣例，美國新任總統就職祝賀團，都是府方出面指派、外交單位負責執行，由國會議長率團慶賀。

但二○一六年川普就職時，時任立法院長蘇嘉全因立院有總預算案等要處理，當時會期又延會到春節除夕前，因此當年蔡英文總統改派行政院前院長游錫堃組祝賀團。

二○二○年美國總統拜登勝選時遇上疫情，時任立法院長游錫堃未組團參加，由駐美前代表蕭美琴出席。據了解，賴政府是否邀請韓國瑜為代表尚未確認。

國民黨團首席副書記長王鴻薇指出，依民主基金會「卡韓」經驗，民進黨應該不會心甘情願讓韓國瑜擔任赴美團長；但她認為應依慣例讓韓國瑜帶團赴美，也請府方盡早對外宣布。

民進黨團幹事長吳思瑤則回顧蔡政府時代，兩任美國總統就職，二○一七年指派游錫堃以行政院前院長身分組祝賀團，二○二一年則指派時任駐美代表蕭美琴出席，並非一定要由立法院長率團。

立法院 美國 韓國瑜

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