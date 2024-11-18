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林佳龍訪問立陶宛 推無人機攜手歐洲

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導

外交部昨天表示，「台灣無人機產業訪問團」 十七日至廿四日訪問歐洲。訪問立陶宛期間，將由外交部長林佳龍親自率團，與歐洲無人機廠商交流商機，加強產業對接，共同強化全球無人機民主供應鏈。

我國與立陶宛的關係也引發外界關注。立陶宛準總理帕魯克斯日前指出，允許以「台灣」名義設立代表處，是立陶宛一項「重大的外交錯誤」，新政府未來將積極推動恢復與中國大陸的全面外交關係。

林佳龍先前在立院備詢時表示，駐立陶宛代表處的名稱是雙方政府當時達成的共識與決定，會努力維護，但任何變更都需要經過雙方面的程序；我方不反對立陶宛與中國關係正常化，但這與立陶宛與台灣發展正常外交關係並不矛盾。

為了推動台灣成為全球無人機民主供應鏈核心的目標，外交部委託對外貿易發展協會籌組「台灣無人機產業訪問團」，現共有廿家無人機相關廠商參團，訂於十七日至廿四日訪歐。

外交部 林佳龍 立陶宛

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