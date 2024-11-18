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新聞眼／機密預算膨脹 難杜悠悠之口

聯合報／ 本報記者鄭媁
外交部的機密預算編列過度浮濫、恣意擴張。圖／聯合報系資料照片
外交部的機密預算編列過度浮濫、恣意擴張。圖／聯合報系資料照片

外交部的機密預算編列，過往就有過度浮濫、恣意擴張的質疑。面對中共對台加大施壓力道，政府需要更多資源，維持友邦與友好國家的外交關係、拓展國際空間，都在所難免；但民眾也有知的權利。如何在預算透明度與維護國家利益之間求取平衡，是政府必須精準拿捏的課題。

廿年前，哥斯大黎加前總統疑收受台灣政治獻金，引爆金援外交醜聞。外交部近年來多以技術合作、投資融資、國際教育訓練及人道援助等方式，執行各項援外計畫，金援外交模式早已不適用當前國際情勢。

事涉敏感外交預算，列機密當然有其必要性，但過度膨脹的機密預算，可能引發不易監督與資金濫用的風險，進而影響政府的外交運作和國家安全。因此，除了預算用途，政府更應從機密預算的合理設定和監督機制的健全去檢討。

在處理外交事務與援助計畫時，政府考量外交策略或涉及合作關係，無法公開經費使用；過度要求透明，可能影響談判籌碼或項目的保密性與彈性。不過，國內過去對外交國防等機密預算的弊端總是後知後覺，往往等案件爆發後才驚覺事態嚴重，卻也是不得不防。

我國外交處境艱難，立委對於合理且必要的機密預算審查，多半都可理解也不會為難；但機密預算不能無限上綱，錢是否用在刀口上，納稅人對政府預算運用也有知的權利。

明年度十八億元機密預算，是否百分之百不能見光，外交部必須提出合理的解釋，否則難杜悠悠之口。

外交部 政治獻金 金援外交

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