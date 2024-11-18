選縣長起手式？ 綠委沈伯洋 捐錢助花蓮弱勢

民進黨不分區立委沈伯洋昨送愛到花蓮，幫天災後善款減少的社福機構。外界解讀他前進原鄉捐款，是有意參選縣長起手式，沈回應，花蓮是他認養的選區，國防、國安是他專長，愈好的社福與制度能防大陸滲透，因此捐錢給需要幫助的團體。

國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮說，目前看不出民進黨要派誰投入2026縣長一役，樂見善心人士捐錢給社福團體，讓花蓮更好。

沈伯洋一行人昨先抵達花蓮秀林鄉山宣總會原住民少年兒童之家，再至市區失親兒基金會，分別捐贈50萬。

秀林鄉原民兒少之家長期照顧家庭發生變故，或父母離異的原民兒少，今年受天災影響，善款較歷年減少5成；失親兒基金會在花蓮服務500多人，原民占6成，支持受扶助對象就業、創業，運作經費仰賴愛心挹注。

花蓮屬民進黨艱困選區，沈伯洋前進原鄉藍營鐵票倉，被認為有意布局選縣長。沈回應，他專長在國防、國家安全，關注大陸對花蓮的滲透、統戰問題，對岸喜歡在沒有資源的地區滲透，而愈好的社會福利、制度，就是最好的防止滲透方式。