拜習會聚焦台海和平 林憶君：在中美關係尋求動態平衡

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聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委林憶君。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委林憶君。圖／聯合報系資料照片

有關美國總統拜登、中國國家主席習近平舉行會晤，立法院外交及國防委員會召委、民眾黨立委林憶君表示，隨著美國政府新政權交替，實則是對川普新政府的喊話，而習近平在會晤中明確重申反對台獨，顯然對賴政府的兩岸台獨立場並無軟化。

2024年亞太經濟合作會議（APEC）在秘魯首都利馬舉行，拜登與習近平也在場邊進行會晤，台海議題依舊成為兩人對談重點之一。

林憶君今天透過新聞稿表示，本次是拜登與習近平兩方會晤，但是隨著美國政府新政權交替，實則也是對川普新政府的喊話，整體中美論調仍然符合過去立場，並無太大差異，而習近平也在會晤中明確重申反對台獨，顯然對賴政府的兩岸立場並無軟化。

林憶君認為，儘管目前有「台灣關係法」作為台美關係的基石，我國政府仍然應該積極交涉美國新舊政府交替動向，還有追求與中共的良性互動，務必在中美對抗架構下尋求「動態平衡」，而非成為美中的戰略棋子。

林憶君也說，台灣問題應從中美對抗的架構思考，兩岸關係也已經不限於台灣海峽兩岸，而是擴展至太平洋兩岸，未來美中台三方關係的原則，應該是不要給驚喜，最重要的是台灣做決策，別讓美中任何一方認為「不可忍受」，而是要尋求「可接受」。

林憶君強調，美中對抗是世界的主要問題，身為國際社會的一份子，台灣應該要認清國際局勢、求取最大利益，而民眾黨也將在中美對抗架構下尋求「動態平衡」，並且在「喜歡、可接受、可忍受、不可忍」的四個層面，繼續維持台美的穩固關係，在此基礎與中國交流溝通，尋求平衡點。

美國總統拜登（左）16日在祕魯亞太經合會場邊，與中國大陸國家主席習近平（右）舉行會談。法新社
美國總統拜登（左）16日在祕魯亞太經合會場邊，與中國大陸國家主席習近平（右）舉行會談。法新社

APEC 川普 拜登 習近平

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