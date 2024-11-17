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NCC人選難過關 學者：重提名是上策

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院會三讀通過「國家通訊傳播委員會（NCC）組織法」第16條修正，確定落實刪除萬年延任條款。圖／聯合報系資料照片
立法院會三讀通過「國家通訊傳播委員會（NCC）組織法」第16條修正，確定落實刪除萬年延任條款。圖／聯合報系資料照片

立法院會開始審查NCC委員，但不一定會全部通過，行政機關有可能要再重新提名。」針對NCC委員人事案，學者曲兆祥受訪時強調，立院會開始審查人事，但總統府與行政院的人事案不見得會全部通過。藍委洪孟楷受訪時則說，翁柏宗已不符合新法資格，盼行政院提出專業、合格、令人信服的名單，不要讓外界感覺是酬庸。

萬年委員條款刪除

前行政院長陳建仁曾於4月30日提名時任NCC副主委翁柏宗為主委，加上陳炳宏、羅慧雯及詹懿廉共4位新委員名單函送立法院審查。但立法院從4月至今尚未處理相關提案，但因為舊委員任期至8月屆滿，而立法院又刪除NCC委員連任規定，行政院就以不公布施行日期為由，讓本該卸任的翁柏宗繼續延任。

不過，國民黨與民眾黨15日三讀《通傳會組織法》修正案，明定修法的施行日期，因此翁柏宗將於12月1日卸任，屆時NCC將只剩3位委員。民進黨立委吳思瑤批評，NCC管理業務有包含許多民生業務，如果為了政治目的癱瘓運作，攸關民生的基地台、手機審查都會被影響。行政院長卓榮泰也呼籲，行政院早已送出了人選，希望立法院能儘快行使人事同意權。

藍委盼提專業名單

「翁柏宗已經不得再連任！」國民黨立委洪孟楷受訪時說，但目前的提名名單中還有他，呼籲行政院重新提交名單，否則若開始審查，國民黨該否決的還是會否決掉。另外，他批評說，NCC委員是部會層級，交通委員會就可以處理，但民進黨的召委卻沒有排相關議程，可見民進黨內部可能對名單也有疑慮。

國民黨立院書記長林思銘也曾表示，至今還沒看到執政黨將NCC人事案排入立法院交通委員會的議程，他們也希望執政黨儘速排入，在野黨很歡迎排審；等相關人事案進到立法院交通委員會後，會秉持嚴審原則，適當的人選國民黨一定會通過，不用先預測立場和猜測。

師大政研所教授曲兆祥受訪時分析，從目前立法院的局勢來看，國民黨團開始願意審查大法官、考試委員與NCC委員等人事提案，兩大黨應該已經達成默契，未來應該就會按照程序走，開始進行審查。他說，只是總統府或行政院提名的人選不一定會全數通過，若屆時沒通過，總統府或行政院就要補提。

表決不會全部通過

「大法官提7個人，有可能2到3位沒通過！」曲兆祥舉例說，若真如此總統就要重新提名。至於要提怎麼樣的人選，曲兆祥說，人事權是總統的權限，相關原則由總統定奪。他認為目前的狀況比之前樂觀，但在野黨應該不會全面接受執政黨提名的人選，就像多位在野黨立委講的，開始審查後若不合格就否決，請行政單位重新提名。

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