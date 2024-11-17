中國將主辦2026年APEC 學者：不以台獨心態「以管窺豹」

大陸國家主席習近平在APEC經濟領袖閉門會議表示，中國大陸將主辦2026年的APEC峰會。國安會前副秘書長楊永明表示，在APEC慣例下，陸方應會尊重中華台北的各項會議出席權與代表安全。而不是民進黨以管窺豹，從台獨心態看中國與世界。

政大外交系教授黃奎博表示，中共當局爭取主辦權，主要應是著眼於近年來搶占國際場域道德制高點的外交試探，以及藉此突顯美國總統川普第二任期可能的美國經貿保護主義與中共推動區域自由開放經濟合作間的不同。

楊永明也說，2026年底會是川普高關稅政策的實施2年，亞洲各國應該與中國貿易關係更密切，各國會很期待在APEC的中國年會集結支持亞洲自由貿易，並看川普是否會前往參加會議，見證國際經濟秩序的重組。

楊永明說，這才是2026APEC中國年會的真實主軸。在APEC慣例下，中國大陸應會尊重中華台北的各項會議的出席權與代表安全。而不是民進黨以管窺豹，從台獨心態看中國與世界。

黃奎博認為，若僅從兩岸關係觀之，因我國多邊政經外交大幅受限，2026的主辦權可壓制賴清德政府務實台獨的外交空間，且不排除會在給台北的邀請函中或以口頭方式說明，是根據符合聯合國大會2758號決議的「一中原則」提出邀請。

對於國安會指，中國「懲獨22條意見」將可能影響參與者的人身安全。黃奎博認為，可能是想太多，沒有會員經濟體會在APEC會議場合刻意提出兩岸統獨議題，因為各方都想利用短短幾天的時間透過協商達成更多的區域合作共識。

至於台灣方面參與APEC活動的人身安全，黃奎博表示，主張台獨而被中共當局盯上的台方官員或民間人士，恐怕不容易獲准入境中國大陸，像是美國就曾拒絕給赴紐約參加聯合國活動的伊朗官員發放簽證；如果他們將是台方領袖代表，在出發前的協調過程中，應就不會受到地主方的同意。