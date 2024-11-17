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代理教師職前年資案違憲無下文 葉元之酸不尊重大法官

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委葉元之。圖／葉元之提供
國民黨立委葉元之。圖／葉元之提供

憲法法庭今年6月「憲判7號」判決代理教師敘薪應採計職前年資，否則違憲，教育部必須修法。國民黨立委葉元之質疑，5個月過去，代理教師仍苦苦等待教育部修法。民進黨不是最尊重大法官嗎？「怎麼大法官做的決議，只要不是政治性的，都慢半拍？」

葉元之表示，由於代理教師計入年資，各地方政府預計共增加4到6億元支出，但是現在中央卻不願補助。凸顯了修正財劃法的重要性，適度修訂財劃法，讓地方增加自主財源，絕對是地方之福。

葉元之指出，職前年資計入對代理教師影響很大，因為累積一定年資即可調薪，現在全國校園爆代理教師荒，嚴重影響教學品質，其中一個原因就是代理教師工作缺乏保障，若職前年資儘早計入，對留住代理教師必有幫助。他質詢時曾請教育部加快速度，但國教署長彭富源回應，教育部預計11月底才會召集地方政府會商，最快114學年度才可以實施。

葉元之酸，「奇怪，民進黨不是最尊重大法官嗎？「怎麼大法官做的決議，只要不是政治性的，都慢半拍？」「政府到底有沒有想讓教育環境更好？對代理老師好一點有這麼困難嗎？」

代理教師 大法官 教育部

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