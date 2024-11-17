快訊

想不花大錢搭商務艙？旅遊達人分享省錢招又能累積超高里程數

要裝潢還是買現成家具？夫妻「年底交屋」問題搞不定 網點一事最重要

北市公車追撞行人意外 國泰醫院2名傷者已離院

聽新聞
0:00 / 0:00

中國將主辦2026年APEC 國安會：中國有做出承諾

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
國安會副秘書長徐斯儉表示，APEC是採共識決，經所有經濟體充分討論，中國承諾會確保各會員平等尊嚴與會的權利，也因此大家最終達成共識，同意中國舉辦2026年APEC。圖／聯合報系資料照片
國安會副秘書長徐斯儉表示，APEC是採共識決，經所有經濟體充分討論，中國承諾會確保各會員平等尊嚴與會的權利，也因此大家最終達成共識，同意中國舉辦2026年APEC。圖／聯合報系資料照片

中國大陸今天宣布將單任2026年亞太經合組織（APEC）主辦單位，國安會副秘書長徐斯儉表示，APEC是採共識決，經所有經濟體充分討論，中國承諾會確保各會員平等尊嚴與會的權利，也因此大家最終達成共識，同意中國舉辦2026年APEC。

大陸國家主席習近平宣布宣布APEC第31次領導人非正式會議中宣布，2026年將擔任亞太經合組織2026年東道主，期待同各方一道「深化亞太合作，造福亞太人民」。

今年APEC年會在秘魯利馬舉行，於當地時間16日落幕，會後徐斯儉出席國際記者會，回應媒體提問。對於媒體問及中國將擔任2026年APEC主辦單位，徐斯儉表示，一般而言，每年經濟領袖會議會決定未來3年左右的主辦國，2025年及2027年已確定是韓國以及越南，但2026年則一直懸著，由於中國提出舉辦的時間比較晚，使得此次經濟領袖會議前，很多經濟體都認為先前溝通不夠充分。

徐斯儉表示，APEC的制度是所有決定都採共識決，在中國提出主辦意願後，包含台灣在內經濟體分別提出各種關切，台灣也特別指出，中國「懲獨22條意見」將可能影響參與者的人身安全，其他經濟體也分別提出各種關切，要求中方做出說明或保證。

他指出，經過所有經濟體充份的討論，最後中國承諾將遵守APEC的規定、慣例及實踐，確保各會員平等尊嚴與會的權利，妥善維護所有與會人員的人身安全，也因此所有經濟體最終達成共識，同意中國舉辦2026年APEC。

APEC 徐斯儉

延伸閱讀

APEC合照有深意？習近平站C位、拜登流放後排 外媒狠譏「超級跛鴨」

拜習外交利馬APEC謝幕！習近平籲美就大國關係做出「做明智選擇」

秘魯APEC年會落幕 林信義：有和習近平打招呼

穿母親衣服出席APEC 林玟萱：最大任務是照顧父親

相關新聞

國民黨130周年黨慶 朱立倫喊：下次要贏回南部縣市

國民黨創黨130年，黨主席朱立倫南下高雄參加黨慶活動，會同兩位黨齡超過80年的資深黨員切蛋糕慶生。針對2026縣市長選舉...

影／財劃法鬧雙包？ 朱立倫：我只看過一種版本

國民黨財劃法傳出鬧雙包爭議，除委員會通過版本外還有其他版本引發黨內不滿。國民黨黨主席朱立倫今早在高雄表示，黨內會有很多建...

APEC峰會 林信義邀拜登訪台

代表賴清德總統前往秘魯首都利馬出席ＡＰＥＣ領袖會議的總統府資政林信義，接連與美國國務卿布林肯及其他國家代表會談，並於當地...

代理教師職前年資案違憲無下文 葉元之酸不尊重大法官

憲法法庭今年6月「憲判7號」判決代理教師敘薪應採計職前年資，否則違憲，教育部必須修法。國民黨立委葉元之質疑，5個月過去，...

中國將主辦2026年APEC 國安會：中國有做出承諾

中國大陸今天宣布將單任2026年亞太經合組織（APEC）主辦單位，國安會副秘書長徐斯儉表示，APEC是採共識決，經所有經...

綠委提修法設「呂禮詩條款」 退役校官「不忠」砍退俸

前海軍艦長、退役少校呂禮詩在中共大秀軍事肌肉的珠海航展上哽咽表示，想讓台灣民眾知道「我們中國有多強」。民進黨立委邱志偉為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。