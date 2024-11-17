中國將主辦2026年APEC 國安會：中國有做出承諾

中國大陸今天宣布將單任2026年亞太經合組織（APEC）主辦單位，國安會副秘書長徐斯儉表示，APEC是採共識決，經所有經濟體充分討論，中國承諾會確保各會員平等尊嚴與會的權利，也因此大家最終達成共識，同意中國舉辦2026年APEC。

大陸國家主席習近平宣布宣布APEC第31次領導人非正式會議中宣布，2026年將擔任亞太經合組織2026年東道主，期待同各方一道「深化亞太合作，造福亞太人民」。

今年APEC年會在秘魯利馬舉行，於當地時間16日落幕，會後徐斯儉出席國際記者會，回應媒體提問。對於媒體問及中國將擔任2026年APEC主辦單位，徐斯儉表示，一般而言，每年經濟領袖會議會決定未來3年左右的主辦國，2025年及2027年已確定是韓國以及越南，但2026年則一直懸著，由於中國提出舉辦的時間比較晚，使得此次經濟領袖會議前，很多經濟體都認為先前溝通不夠充分。

徐斯儉表示，APEC的制度是所有決定都採共識決，在中國提出主辦意願後，包含台灣在內經濟體分別提出各種關切，台灣也特別指出，中國「懲獨22條意見」將可能影響參與者的人身安全，其他經濟體也分別提出各種關切，要求中方做出說明或保證。

他指出，經過所有經濟體充份的討論，最後中國承諾將遵守APEC的規定、慣例及實踐，確保各會員平等尊嚴與會的權利，妥善維護所有與會人員的人身安全，也因此所有經濟體最終達成共識，同意中國舉辦2026年APEC。