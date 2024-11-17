綠委提修法設「呂禮詩條款」 退役校官「不忠」砍退俸

前海軍艦長、退役少校呂禮詩在中共大秀軍事肌肉的珠海航展上哽咽表示，想讓台灣民眾知道「我們中國有多強」。民進黨立委邱志偉為此提出「兩岸人民關係條例」修正草案」，將規範退役將領擴及「少校以上且領有終身俸人員」，若退役校官媚中可砍月退俸。

根據「兩岸人民關係條例」，政務副首長或少將以上人員退休後不可參與中國政治活動，若有妨害國家尊嚴行為最重可剝奪月退俸，並註銷勳、獎章，此條俗稱「吳斯懷條款」，近日國民黨立委翁曉玲主張刪除，認為此條違背憲法言論和表意自由，但因事涉敏感，提案未獲藍營立委支持，甚至還有已簽署提案的藍委撤簽；民進黨立委邱志偉近日也要提出「吳斯懷條款」修正提案，不但不是要刪除，反要將適用範圍擴及退役校級軍官，原因就是因為呂禮詩日前在珠海航展說的「中國強」事件。

近日，呂禮詩「中國強」事件引發議論，不過呂是「少校」退役，並非「兩岸人民關係條例」適用對象，陸委會也僅能呼籲社會應該發揮輿論力量共同譴責，邱志偉為此提案修法，調整適用對象，也被稱為「呂禮詩條款」。

邱志偉認為，「國防法」規定中華民國不分軍種應對國家有忠誠義務關係，而世界各國針對退伍軍人違反對國家忠誠義務、成為間諜或從事有害國家尊嚴或利益的行為，即會遭到懲處、判刑或剝奪退伍福利，且美國、德國等重要民主國家，皆有退伍軍人遭中國利誘而為其服務的情事，我國更是中國滲透、招攬與利誘的重要目標。

邱志偉說明，領有終身俸的校級以上人員，退伍後仍與國家維持公法上關係，更應當有特殊忠誠義務，若有損國家尊嚴的行為，應當按情節停止其月退休俸。