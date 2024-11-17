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王金平今訪陸明會宋濤 王鴻薇：為兩岸建立互信機制
立法院前院長王金平將前往大陸拜訪，預計明天在廈門與大陸國台辦主任宋濤首次會面。國民黨立委王鴻薇今表示，兩岸情勢持續緊張，王金平正尋找促進兩岸交流的方式，希望在緊張的局勢下為兩岸建立互信機制：另外也期盼台北市府、上海市能成功舉辦雙城論壇。
王金平以祭祖名義訪陸，並會晤國台辦主任宋濤；日前還成立中道和平聯盟智庫，還傳出國民黨內人士有人請王金平在黨主席選舉「主持大局」，動作頻頻，引發關注。前總統馬英九則透過基金會邀請大陸學生來台參訪，名單還包括奧運金牌選手，預計本月底就能成行。
王鴻薇認為，無論是王金平或馬英九，皆試圖在兩岸緊張情勢下尋求「避險、避戰」的交流模式，台北、上海的雙城論壇如果也能夠在年底登場，更能為兩岸架構出更穩定的和平基礎。
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