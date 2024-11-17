《財劃法》少給地方2千？ 藍委：有討論空間

《財政收支劃分法》到底要給地方政府多少錢，藍委都表示還在喬！由於近日國民黨內有人抱怨，《財劃法》分配給地方的錢有可能從5千多億變成3千多億，恐引發地方政府大反彈。國民黨立委賴士葆受訪時表示，黨團協商時會討論，目前尚未定案；同黨立委李彥秀也說，沒有版本會是鐵板一塊，但一定要先修25年未修的《財劃法》。

少給錢恐引地方不滿

立法院近日因《財政收支劃分法》修法，財政委員會爆發多次衝突，藍白希望修正25年未休的《財劃法》、均衡地方財政；民進黨則認為中央已經有統籌分配款，現行版本足矣。

近日有報導指出，目前在立院審查的國民黨版《財政收支劃分法》，中央必須釋出5千多億給地方，但國民黨智庫又草擬出3千多億的修正版，卻只有少數人看過。有藍委質疑，這個完全沒找執政縣市、黨團成員溝通過的修正版若真提出，恐掀起黨內茶壺風暴。

盼爭取民眾黨支持

對此，國民黨立委賴士葆受訪時表示，目前各版本都將送朝野協商，但中央與地方的垂直分配已經有共識，確定要從中央75%、地方25%變成中央60%到40%，目前財政委員會通過的版本是中央要多給地方5千多億，他自己的版本是3千億，智庫則是3500億，到時候會在黨團協商時處理。

「民眾黨不支持5千多億，可能要再協商！」賴士葆說，民眾黨目前的版本是3千億，如何與5千多億與其他版本進行平衡？他也表示只要再談就好，有可能各縣市等比例減少，或是財政比較拮据的縣市可以保留多一點，這些都可以談、沒有茶壺風暴的問題。

任何版本非鐵板一塊

國民黨立委李彥秀則回應說，《財劃法》目前有國民黨團、以及民進黨伍麗華、賴瑞隆以及蔡易餘委員4個版本送交朝野協商，朝野三黨都可以在協商時充分討論，提出修正動議，甚至民進黨委員都希望民進黨團能自提版本，藍營內部沒有「茶壺裡的風暴」，任何版本也都不是鐵板一塊。

「法律修正不可能一步到位，讓所有的人都滿意，也要隨時檢討修正。」李彥秀強調，但是修正過後的財劃法，絕對遠遠優於現在超過25年沒有修正的版本，不管是藍營或是綠營執政縣市，都可以獲得更合理的垂直與水平分配。

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