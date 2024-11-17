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國民黨財劃法「鬧雙胞」恐引風暴？張麗善：都為了把餅做大
立法院財政委員會修訂「財政收支劃分法」朝野衝突不斷，但昨天傳出國民黨內部修法方向似未達共識，國民黨版與國民黨智庫修正版不同，恐「鬧雙胞」引起茶壺風暴，雲林縣長張麗善今天表示，相信黨內各種意見是為把餅做最大「無所謂風不風暴」。
據了解，立院目前審查的國民黨版本，中央需釋出5000多億給地方，但國民黨智庫卻又傳出「釋出3000多億給地方」的不同版本，引起黨內部分人士有不同解讀。黨內有人對修法方向「鬧雙包」擔心掀起茶壺風暴。
對此張麗善今天受訪時表示，財劃法能修訂可說相當難得，但她相信不論是黨籍立委或縣市首長的想法或意見應該都是一致的，就是要把餅做大，能夠回歸到省政府時代，中央60％、地方40％，讓中央將15％回歸給地方，這是垂直分配的公平。
至於水平分配的公平，張麗善說，日前國民黨團走訪雲林，縣府針對財劃法也提出意見，所提也都是依照國民黨的建議，所以大家意見都是一致的，都想要把餅做大，在合理公平分配下，讓地方政府更有資源來建設地方，所以沒有所謂的「茶壺風暴」。
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