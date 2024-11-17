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台海和平關鍵是反台獨？綠委：國際皆知、最大威脅是中共

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
美中習拜會成局，對台灣必然產生相當影響。（美聯社）
美中習拜會成局，對台灣必然產生相當影響。（美聯社）

美國總統拜登與大陸國家主席習近平16日在秘魯利馬會晤，習指出，美方若要維護台海和平，就要認清賴清德總統的台獨本性。民進黨立委認為，國際社會皆知，中共才是區域和平最大破壞者，單靠片面之詞就把責任怪到總統身上或想扭轉國際對中國的厭惡，「這是非常困難的」。

根據外媒報導，拜登會中呼籲對岸停止在台灣周邊進行破壞穩定的軍事行動，重申美國反對任何一方單方面改變現狀，台海和平穩定符合全球利益；習近平則稱，美方想維護台海和平，關鍵是要認清賴清德和「民進黨當局」的台獨本性，明確反對台獨，支持中國和平統一。

民進黨立委洪申翰指出，民進黨執政逾8年，無論蔡英文或賴清德總統，兩人都以維護區域的和平繁榮為首要任務，國際社會都很清楚，台海最大威脅就是中共，且中共持續擴張威權，目標也不止台灣海峽，還有其他區域。

洪申翰認為，如今習近平反過來想把台海和平的威脅怪到賴總統身上「是沒用的」，美方不管民主黨或共和黨以及國際社會都很清楚，中共才是區域和平最大破壞者，從共機共艦的侵犯就很清楚，單靠習近平片面之詞無法扭轉過去國際對中共的厭惡，這是相當困難的。

民進黨立委陳冠廷則稱，中美論調符合過往立場，而台美關係有「台灣關係法」作為基石，美方的回應符合一貫的基調，不支持中國單方面改變現狀、美國堅持和平解決兩岸分歧，反對任何一方單方面改變現狀。他認為，新政府即將開始，未來是新篇章，應謹慎應對。

中共 台海 民進黨

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