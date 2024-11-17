賴總統指朝野惡鬥解方在民主 白委反嗆做賊喊捉賊

賴清德總統昨天對青年表示，政治失序問題的解方在於民主。民眾黨立委張啓楷今天說，賴總統根本就是做賊喊捉賊，是誰讓台灣陷入朝野惡鬥？又是誰在破壞台灣民主、沒有遵守憲政體制？要解決朝野惡鬥，請先尊重民主及憲政體制。

賴總統昨天出席「總統與青年論壇」活動，面對國會朝小野大格局，在場學生關切朝野惡鬥等失序問題，賴總統聽聞後表示，解決政治失序問題必須「尊重民主」，而解方也在於「民主」，關鍵是界線拿捏，不管是執政黨或在野黨，台灣都要建立國家利益高於政黨利益的政治文化，政黨利益也不可以凌駕在人民利益之上。

張啓楷今天透過新聞稿指出，賴總統過去擔任台南市長期間，因為時任台南市議會議長李全教賄選案，抵制進入台南市議會報告備詢，日子長達232天，當時監察院通過彈劾賴清德，他竟然指責監察院違法濫權、傷害民主，「不進市議會報告備詢、傷害民主的人，難道不是賴市長嗎？怎麼會是監察院？」

張啓楷再指，過去8年民進黨完全執政，立法院淪為行政院「立法局」，由於台灣民眾聰明的選擇，也讓民進黨的立委席次，從原本的61席減少為現在的51席，國會呈現三黨不過半的局面，國會改革終於出現重大契機。

張啓楷表示，賴市長不尊重民主，賴總統一樣不尊重民主，憲法增修條文第4條第3項規定，「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告」，立法院在今年5月28日三讀通過「立法院職權行使法」修正案，明確規範「聽取總統國情報告」，並且在6月21日否決行政院提出的覆議案，總統府卻馬上在6月28日就提出聲請釋憲。

張啓楷質疑，賴總統在競選期間也說，願意到立法院進行國情報告，選後怎麼會變成跳票總統，尤其是在今年7月13日提及釋憲案，聲稱如果政黨沒有接受大法官解釋，人民就會有噓聲，「青鳥會飛出來」，豈不是擺明要以街頭抗爭對抗國會多數，「賴總統面對朝野衝突，有展現出跟在野黨溝通協商的誠意嗎？」

張啓楷批評，民進黨過往積極主張國會改革，沒想到拿到政權以後，反指國會改革是國會擴權，最後還讓憲法法庭判決，箝制台灣的民主發展，賴總統根本就是「高喊民主反民主」。

張啓楷也提及，台灣金聯前董事長施俊吉任期尚未結束，只是因為「擋人財路」就突然遭到拔官，取代的呂政璋不僅完全沒有金融背景，家族還背負農業金庫大筆呆帳，難道身為「賴友友」就可以酬庸至國營事業，難道這就是賴總統所說，政黨利益不可以置放在人民利益之上。