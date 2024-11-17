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國民黨130周年黨慶 朱立倫喊：下次要贏回南部縣市

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨創黨130年，1200名高雄黨員齊聚大榮中學舉辦慶祝活動。記者徐白櫻／攝影
國民黨創黨130年，1200名高雄黨員齊聚大榮中學舉辦慶祝活動。記者徐白櫻／攝影

國民黨創黨130年，黨主席朱立倫南下高雄參加黨慶活動，會同兩位黨齡超過80年的資深黨員切蛋糕慶生。針對2026縣市長選舉，朱立倫活動前受訪說「現在不談」，上台致詞表示，嘉義、台南、高雄及屏東都有立委深耕基層，2026要把這些縣市都贏回來、最終要重返中央執政。

朱立倫今早到高雄參加黨慶活動，媒體聯訪時被問及，高雄市長的選情部分，民進黨內初選可能會提前，那國民黨這邊是否已經確定是高雄市黨部主委柯志恩參選。

朱立倫說，國民黨現階段最大重點是，每位立法委員全力為民生法案努力、爭取福國利民預算，同時也在地方深耕基層，如果今天談選舉會干擾所有委員、縣市長或民意代表，現階段就是全力以赴，沒有談到任何2026年底選舉的事情，現在就是把工作做好，把所有該做的事情做好最重要。

黨慶大會上，朱立倫提及國民黨創黨歷史，強調國民黨有成功、有挫折，有勝利也有失敗，但從來不氣餒，即使面對民進黨沒收黨產及抄家滅族，但大家都有永不放棄的決心，未來一定能夠勝利成功。

朱立倫說，2022年國民黨贏得15縣市，可惜高雄當時沒有贏回來，國民黨不氣餒、不放棄，柯志恩繼續深耕基層，會同基層里長及議員共同為高雄打拚；加上屏東蘇清泉、台南謝龍介、嘉義王育敏等人深耕基層，中央與地方一起努力，2026要把這些縣市都贏回來。

朱也強調，從北至南，國民黨15個執政縣市遭受民進黨不斷打壓與罷免縣市長，幸好基隆市長謝國樑在大家團結下沒有罷免成功，大家要團結一致，不能再被民進黨亂搞，再被奧步、囂張及鴨霸的民進黨打敗，最終一定可以贏回中央政府執政權。

國民黨高市黨部今天舉辦黨慶活動，黨主席朱立倫頒發獎狀給黨齡超過80年的102歲人瑞張勇（前排左白衣者）及96歲陳章甫（前排右）。記者徐白櫻／攝影
國民黨高市黨部今天舉辦黨慶活動，黨主席朱立倫頒發獎狀給黨齡超過80年的102歲人瑞張勇（前排左白衣者）及96歲陳章甫（前排右）。記者徐白櫻／攝影
國民黨創黨130年，1200名高雄黨員齊聚大榮中學舉辦慶祝活動。記者徐白櫻／攝影
國民黨創黨130年，1200名高雄黨員齊聚大榮中學舉辦慶祝活動。記者徐白櫻／攝影

國民黨 朱立倫 民進黨

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