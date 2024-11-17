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拜習會提台海問題 外交部批習：顛倒是非的謬論

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
美國總統拜登（左）16日在祕魯亞太經合會場邊，與大陸國家主席習近平（右）舉行會談。（路透）
美國總統拜登（左）16日在祕魯亞太經合會場邊，與大陸國家主席習近平（右）舉行會談。（路透）

美國總統拜登與大陸國家主席習近平16日在秘魯利馬會晤。拜登會中重申美國反對任一方片面改變台海現狀，習近平則說要維護台海和平就要明確「反台獨」。外交部表示，對拜登表達美國對維持台海和平穩定的堅定立場，表示肯定與歡迎，批習的發言是「顛倒是非的謬論」。

外交部感謝拜登政府高度重視且持續以各種具體作為致力維護印太地區和平穩定，包括日前「美日韓領袖峰會」聯合宣言，除再次重申台海和平穩定對印太區域安全與繁榮不可或缺外，並進一步成立三方秘書處，將相關合作與承諾制度化，確保共同努力達到印太地區繁榮、連結、韌性、穩定及安全的目標。

對於習近平的發言，外交部表示，關注到陸方就此次會晤發布的新聞稿中，再度針對台灣及台美關係發表種種顛倒是非的謬論。外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬。正如美國等各方多次指出，中國持續在台灣周邊進行軍事挑釁行徑，才是破壞區域和平穩定的最大禍源與對全球經濟繁榮的重大威脅。

外交部表示，歡迎國際社會持續關注台海和平與穩定及關切中國威脅和平現狀的舉措。我國作為國際社會負責任的成員，將積極落實「和平四大支柱行動方案」，以實力確保和平，除具備堅定自我防衛的決心外，也持續致力提升自我防衛能力，將與美國等理念相近夥伴共同合作，確保台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。

台海 外交部 美國

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