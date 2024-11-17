國民黨財劃法鬧雙包 柯志恩：把不同試算版本送黨團

國民黨智庫針對財劃法修正拋出不同想法引發內部歧異，兼任智庫執行長的立委柯志恩表示，智庫是幕僚單位，把不同試算版本送交給黨團，總召傅崑萁與陳玉珍召委都看過，國民黨版本採滾動式檢討，朝野協商過程才會亮出底牌。

立法院正在審查國民黨版的財劃法，希望中央釋出5千多億元給地方，但智庫又草擬另一個3千多億元版本，黨內憂心財劃法鬧雙胞，恐掀起茶壺內風暴。

智庫執行長柯志恩今天上午在高雄鼓山區參加黨慶活動，針對財劃法問題受訪。她表示，我們（智庫）是幕僚單位，就把不同試算版本送交給黨團，目前來說，黨團總召傅崑萁與財政委員會召委陳玉珍，他們都了解這個版本，但無論如何就是透過協商時候大家共同來討論。

柯志恩強調，最重要部分是行政院必須拿出自己的版本，因為行政院過去來說，也都認為財劃法25年未修，應該要來大修一次，希望行政院拿出一個版本；國民黨除現有版本外，最終還是透過協商過程當中才會亮出底牌。

媒體記者詢問，國民黨版本是否會滾動式檢討？柯志恩回應「當然會是這樣」，因為國民黨提出的這個版本也是經過半年時間，會以此為基底，協商過程中，當然不同黨派會有自己的想法，以一個為基底進行討論，畢竟現在行政院沒有版本，總要有一個版本才能討論，哪個地方刪，哪個元素要放進來，有關人口或空汙要不要放進來，都是透過協商大家可以坐下來好好討論。