王金平赴中祭祖 18日擬與宋濤會面
前立法院長王金平今天將前往中國福建祭祖，傳18日將與中國國台辦主任宋濤在廈門會面，將是兩人首次公開會面。王金平日前剛成立跨黨派中道和平聯盟智庫，曾表示晚年要致力於國內和諧跟兩岸和平。
知情人士今天指出，王金平今天將從台灣前往中國福建漳州祭祖，不排除18日將在廈門與中國國台辦主任宋濤會面。
由於王金平13日才剛成立跨黨派中道和平聯盟智庫，並表示要致力於國內和諧跟兩岸和平，也讓王金平此行備受關注。
王金平曾在1992年規劃「私人行程」赴中，之後便未再到中國，但王金平在卸任立法院長後，曾多次前往中國。
王金平曾在2019年5月率團前往中國福建漳州祭祖，是首次正式訪問中國，並與當時的國台辦主任劉結一會面。
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