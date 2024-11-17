快訊

驚！婦人被撞飛倒插在轎車內 拖行百米幸輕傷被稱是天公命

夫妻好好地走在斑馬線 他親睹妻被客運捲入車底死亡

避免鋁箔紙烤焦滲出鋁金屬 科學家建議烹飪2類食物時別使用

王金平赴中祭祖 18日擬與宋濤會面

中央社／ 台北17日電

前立法院長王金平今天將前往中國福建祭祖，傳18日將與中國國台辦主任宋濤在廈門會面，將是兩人首次公開會面。王金平日前剛成立跨黨派中道和平聯盟智庫，曾表示晚年要致力於國內和諧跟兩岸和平。

知情人士今天指出，王金平今天將從台灣前往中國福建漳州祭祖，不排除18日將在廈門與中國國台辦主任宋濤會面。

由於王金平13日才剛成立跨黨派中道和平聯盟智庫，並表示要致力於國內和諧跟兩岸和平，也讓王金平此行備受關注。

王金平曾在1992年規劃「私人行程」赴中，之後便未再到中國，但王金平在卸任立法院長後，曾多次前往中國。

王金平曾在2019年5月率團前往中國福建漳州祭祖，是首次正式訪問中國，並與當時的國台辦主任劉結一會面。

國台辦 王金平 福建

延伸閱讀

王金平登陸祭祖 將首度與陸國台辦主任宋濤在廈門會面

傳馬英九成座上賓？薄瓜瓜婚宴在新竹The One南園 馬辦回應

潘孟安當總統分身 會同王金平替高雄秀傳紀念醫院剪綵

九二共識解兩岸僵局？王金平：需要時會浮出 不需要時別再談

相關新聞

國民黨130周年黨慶 朱立倫喊：下次要贏回南部縣市

國民黨創黨130年，黨主席朱立倫南下高雄參加黨慶活動，會同兩位黨齡超過80年的資深黨員切蛋糕慶生。針對2026縣市長選舉...

影／財劃法鬧雙包？ 朱立倫：我只看過一種版本

國民黨財劃法傳出鬧雙包爭議，除委員會通過版本外還有其他版本引發黨內不滿。國民黨黨主席朱立倫今早在高雄表示，黨內會有很多建...

藍財劃法版本鬧雙包 恐掀茶壺風暴

立院朝野日前為財政收支劃分法修法再次發生激烈衝突，然而，國民黨內對修法方向仍未凝聚共識。目前在立院審查的國民黨版，中央必...

APEC峰會 林信義邀拜登訪台

代表賴清德總統前往秘魯首都利馬出席ＡＰＥＣ領袖會議的總統府資政林信義，接連與美國國務卿布林肯及其他國家代表會談，並於當地...

台海和平關鍵是反台獨？綠委：國際皆知、最大威脅是中共

美國總統拜登與大陸國家主席習近平16日在秘魯利馬會晤，習指出，美方若要維護台海和平，就要認清賴清德總統的台獨本性。民進黨...

賴總統指朝野惡鬥解方在民主 白委反嗆做賊喊捉賊

賴清德總統昨天對青年表示，政治失序問題的解方在於民主。民眾黨立委張啓楷今天說，賴總統根本就是做賊喊捉賊，是誰讓台灣陷入朝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。