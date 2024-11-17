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影／財劃法鬧雙包？ 朱立倫：我只看過一種版本
國民黨財劃法傳出鬧雙包爭議，除委員會通過版本外還有其他版本引發黨內不滿。國民黨黨主席朱立倫今早在高雄表示，黨內會有很多建議、各種試算，但這些都不是正式版本，立法院委員會通過的國民黨版本是唯一版本。
國民黨主席朱立倫南下高雄、屏東參加130周年黨慶活動，針對近日立法院財劃法修正爭議，朱立倫表示，目前我們知道立法院委員會通過的就是國民黨版本，「這是大家都看過，我也只看過這個版本，當然會有很多建議、各種試算，但這些都不是正式版本，正式版本就是目前委員會通過的版本，也就是國民黨通過的版本，也是唯一版本，將來朝野協商的時候，一定是尊重大家最後協商的結果。
問全大會有部分部分不開放採方。朱立倫說，大家願意採訪他都歡迎，因為這次全代會10點開始，重點是130年黨慶會有很多精彩活動、節目，所以希望媒體大家一起來採訪，若大家願意多辛苦一點，我們都歡迎。
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