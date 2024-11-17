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台日APEC雙邊會談半導體AI合作 石破茂重申台海和平

中央社／ 利馬16日電

亞太經濟合作會議（APEC）峰會今天落幕，台灣領袖代表林信義下午和日本首相石破茂進行會晤。石破茂重申對台海和平穩定的立場，並表達支持台灣持續參與國際組織；林信義則期待台日在半導體、AI領域深化合作，更期盼未來於第三國共同開發或投資。

林信義今天下午在秘魯利馬與石破茂進行會晤，雙方重申彼此為共享基本價值、且經貿關係及人員往來密切的重要夥伴，雙方同意共同合作，持續強化台日關係。

林信義表示，樂見台日在半導體產業密切合作，並期待雙方未來於第三國共同開發或投資。他另表達台灣盼加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的高度意願，並向石破茂介紹建構全社會韌性的規劃。

雙方也就防災與救災領域進行交流，並願就相關議題持續交換意見、互相學習。

石破茂也重申日本重視台灣海峽和平穩定的立場，讚許台日自然災害互助的情誼，並表達支持台灣持續參與如世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）等國際組織，願在各領域深化對台合作。

林信義感謝日本政府持續在國際社會倡議台海和平穩定，並期待台日在半導體及AI人工智慧領域持續深化合作。

半導體 林信義 石破茂

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