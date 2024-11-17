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20家無人機廠商訪立陶宛 外交部：展現台灣研發實力

中央社／ 台北17日電

外交部今天表示，為向歐洲及全球民主夥伴展現台灣的無人機研發與製造實力，並推動台灣成為全球無人機民主供應鏈核心的目標，由20家無人機廠商組成的台灣無人機產業訪問團，今天至24日訪問歐洲及立陶宛。

外交部上午發布新聞稿表示，為向歐洲及全球民主夥伴展現台灣的無人機研發與製造實力，並推動台灣成為全球無人機民主供應鏈核心的目標，外交部委託中華民國對外貿易發展協會籌組「台灣無人機產業訪問團」，現共20家無人機相關廠商參團，並訂於今天至24日訪歐。

外交部說明，該團訪問立陶宛期間，由外交部長林佳龍率團，並與歐洲無人機廠商交流商機，加強產業對接，共同強化全球無人機民主供應鏈。

外交部指出，在科技與經貿安全領域上，無人機產業受到國際高度重視，更是各國焦點。林佳龍提出「總合外交」的核心理念之一，在於結合台灣科技產業優勢，協助全球發展重要科技供應鏈，凸顯台灣為全球民主供應鏈可信賴的夥伴。

外交部提到，台灣是全球民主供應鏈的可信賴穩定參與者，為具體回應世界對於建立可信賴無人機產業鏈的需求，林佳龍特別邀請「台灣卓越無人機海外商機聯盟」及中華民國對外貿易發展協會共同推動首個無人機產業訪歐團，並由「台灣卓越無人機海外商機聯盟」主席、漢翔公司董事長胡開宏擔任訪問團團長，推動台灣無人機產業與國際接軌。

外交部 林佳龍

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