穿母親衣服出席APEC 林玟萱：最大任務是照顧父親

中央社／ 利馬16日電

APEC台灣領袖代表林信義的夫人抱恙多年離世，女兒林玟萱陪同父親出席APEC。她說，這次臨危受命最大任務是照顧父親，至於自身行前準備，除了備妥台灣設計師品牌衣服推展柔性外交，也有多套服裝是媽媽的舊衣物，意義深遠。

2024亞太經濟合作會議（APEC）年會在秘魯利馬舉行，台灣領袖代表林信義與女兒林玟萱13日上午飛抵利馬，父女兩人每日行程滿檔，林玟萱說，她此行最大任務是「貼身照顧父親」，回顧上次父親代表台灣出席APEC會議不到60歲，這次是代替母親陪伴他。

林信義2005年出席APEC時曾攜夫人陪同，遺憾夫人抱恙9年，已於兩個月前離世。林玟萱表示，「這段時間對我們家來說是比較困難的日子」，她和姊姊商量一定要陪父親，當時以為秘魯溫差大，幫父親買很多衣物。

至於出發前最擔心什麼，她笑說，幫父親準備泡麵，「還幫他買肉燥米粉」，原因是父親比較吃不慣西方食物，但後來發現駐處準備非常周全，工作人員也很貼心幫他準備三明治。

同時，因準備時間不多，出動閨密協助規劃自身每天穿著與妝容，由於是代表台灣出席APEC，林玟萱大都穿著台灣設計師品牌衣服，像是夏姿、陳季敏。而不擅化妝的她，出發前還得惡補化妝技術。

「我也翻了媽媽的衣服和手錶珠寶，能穿能用都用上」，她說，包含參與捐贈活動的外套、出發前在總統府記者會的黑色洋裝都是母親舊衣物，「我今天手上戴的也都是媽媽的」。她透露父親對她說「你要跟我老婆比可比不上」，她也笑著回應「當然當然」。

林玟萱14日下午參訪秘魯國立卡耶達諾．埃雷迪亞醫院（Hospital Nacional Cayetano Heredia），代表台灣政府捐贈院方60台輪椅，這也是她決定接下重任的關鍵之一。她哽咽表示，近年母親受到很多醫療照顧，她對醫護人員充滿尊敬，能替當地付出、促進善的循環也是她很願意做的事。

對於媽媽離世，她坦言「還沒有時間面對」，談到秘魯當地醫院病患家屬面臨的種種辛苦時，也流露不捨之情。

APEC 秘魯

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