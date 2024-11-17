APEC經濟領袖會議登場 林信義與習近平座位遙遙相對

中央社／ 利馬16日電

APEC經濟領袖會議今天登場，台灣領袖代表林信義入場後，新加坡總理黃循財主動握手致意，兩人坐在隔壁；中國國家主席習近平座位在林信義對面，兩人隔著圓桌遙遙相對。

今年亞太經濟合作會議（APEC）東道主是秘魯，年會在首都利馬舉行，總統賴清德指派總統府資政林信義擔任經濟領袖會議（AELM）領袖代表，這是他睽違19年再次以領袖代表身分與會。

APEC年會進入尾聲，重頭戲經濟領袖會議上午登場，林信義入場前，先與秘魯總統博魯阿爾特（DinaBoluarte）、秘魯外交部部長席亞勒（Elmer Schialer）握手致意，隨後在國安會副秘書長徐斯儉陪同下進入會議空間，此時人已在會場內的黃循財主動握手打招呼。

林信義的座位在黃循財和泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）中間，入座後，他也與貝東塔眼神致意。

至於習近平坐在圓桌另一側，與林信義遙遙相對，兩人因距離遙遠，應無互動機會。

林信義 黃循財

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