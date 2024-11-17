立院周三審選罷法 綠嗆全力反制

立法院內政委員會廿日變更議程，排審選罷法修法草案，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤已表態將全力反制。當日會議主席、國民黨籍召委徐欣瑩喊話民進黨，不要杯葛議事，會讓每位委員充分表達意見。

立院內政委員會廿日排審選罷法，鑑於民進黨上會期的強力反制動作，當天恐上演朝野衝突。

徐欣瑩表示，所有意見在委員會充分的討論，不要杯葛議事，不要不讓開會。不同意見，可以激昂對話，不要暴力衝突。民主國會，是麥克風議事討論的過程，不是肢體衝突的過程。希望彼此尊重，讓每位委員意見都能充分表達，而她作為主席，一定維護委員發言權利。

國民黨立委許宇甄表示，希望當日朝野好好針對現行選罷法缺失問題進行討論，不要再出現半夜偷開門、霸占主席台的情況。

許宇甄也說明，她提出的修法草案是於現有機制下，修正第七十五條，增加一年內不得為罷免之提議與連署，使當選者至少有一年的時間可以好好做事。同時修正第九十條，要求罷免的票數要高於當初當選的票數，避免出現少數民意否決多數民意之情況。修正選罷法是為了讓罷免成為一個嚴肅的程序，而非輕率行為。請理性看待本次罷免制度的修法。

民眾黨立院黨團總召黃國昌昨表示，民眾黨已做出決定，民眾黨主席柯文哲曾對外說，罷免制度改革必須要從解決胡亂違反人民意志、「被連署」的狀況改善。政黨拿樁腳名冊去抄，讓人家「被連署」，這不是一個健康的民主政治發展，民眾黨團立場很一致，支持加嚴整個程序，「但罷免門檻並不適合這時更動」。

吳思瑤表示，近日國民黨立院黨團代表在朝野協商時振振有詞，說目前只有在連署加嚴、完備連署程序，沒想到說一套做一套，又突襲排審選罷法。許宇甄的版本是史上最困難的罷免門檻，目的是要護航不適任立委，國民黨露出狐狸尾巴。

吳思瑤質疑，內政委員會突然變更議程，突襲排審選罷法，若心裡沒有鬼、不心虛，就不必搞偷襲；既然已經排審，民進黨團將研議對策，屆時全力反制這個沒收人民權利的法案。