財劃法修法攻防／黃耀輝：中央應還地方10%以上稅款

立法院財政委員會在爭議衝突中完成初審財政收支劃分法，台北商業大學財稅系教授黃耀輝表示，財劃法已經廿五年沒有修正，完成初審已是歷史性的一大步。他指出，財劃法修法的最重要精神，就是導正中央、地方的財政垂直失衡，回歸六比四分配的合理水準，可說是「財政的轉型正義」。

台北大學公共行政暨政策系教授劉嘉薇指出，一九九八年精省後，財政稅收大半集中於中央，雖然根據憲法的單一制精神，由中央政府主導中央、地方事務的權限分配，不過在稅款主要集中在中央政府的情況下，已經導致地方財政受限，施政難以開展布局、推動特色地方產業。她也認為財政應以六比四分配才適當。

黃耀輝指出，根據主計總處的政府收支淨額表，「扣除政府間補助等重複收支數」後，中央淨收入占比由廢省前的不到六成，暴增至百分之七十三以上，持續了廿六年，中央增加的總收入約七十兆元，來自地方多收的稅款估計達十兆；中央既集權又集錢，應該至少還給地方百分之十到十五稅款才算符合財政劃分的正義，立法院的修法方向掌握到財劃法的重點精神。

黃耀輝說，過去幾年稅收大量超徵，也導致中央出現愛亂花錢的毛病，例如過去八年編列特別預算達二點五七兆元，可說是中央政府的錢愈多，支出愈浮濫，但很多該改革也不改革，反而撥補台電虧損、勞保缺口，因此財劃法回歸合理的分配比例，也可限制中央不要亂花錢。

黃耀輝質疑，財政部面對財劃法的立場就是「中央一毛不拔，放任地方互打」。但他認為，地方政府之間如何分配是小事，大家若財政都改善了，就不會再多爭執。因此仍應聚焦「重塑中央、地方的垂直分配」，其次才是地方政府之間的水平分配。

財劃法修法，藍營主張應從中央政府多分出約五七七七億元到地方政府；綠營堅持現行法條是最妥適版本；民眾黨則折衷要求中央釋出二七七五億。黃耀輝指出，中央再怎麼說也應該拿出百分之十、約三六○○億元，應是分配地方的基本水準。他強調，藍白兩黨雖然主張不同，但在野陣營仍應爭取合作。