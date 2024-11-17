聽新聞
0:00 / 0:00

財劃法修法攻防／黃耀輝：中央應還地方10%以上稅款

聯合報／ 記者李人岳／台北報導

立法院財政委員會在爭議衝突中完成初審財政收支劃分法，台北商業大學財稅系教授黃耀輝表示，財劃法已經廿五年沒有修正，完成初審已是歷史性的一大步。他指出，財劃法修法的最重要精神，就是導正中央、地方的財政垂直失衡，回歸六比四分配的合理水準，可說是「財政的轉型正義」。

台北大學公共行政暨政策系教授劉嘉薇指出，一九九八年精省後，財政稅收大半集中於中央，雖然根據憲法的單一制精神，由中央政府主導中央、地方事務的權限分配，不過在稅款主要集中在中央政府的情況下，已經導致地方財政受限，施政難以開展布局、推動特色地方產業。她也認為財政應以六比四分配才適當。

黃耀輝指出，根據主計總處的政府收支淨額表，「扣除政府間補助等重複收支數」後，中央淨收入占比由廢省前的不到六成，暴增至百分之七十三以上，持續了廿六年，中央增加的總收入約七十兆元，來自地方多收的稅款估計達十兆；中央既集權又集錢，應該至少還給地方百分之十到十五稅款才算符合財政劃分的正義，立法院的修法方向掌握到財劃法的重點精神。

黃耀輝說，過去幾年稅收大量超徵，也導致中央出現愛亂花錢的毛病，例如過去八年編列特別預算達二點五七兆元，可說是中央政府的錢愈多，支出愈浮濫，但很多該改革也不改革，反而撥補台電虧損、勞保缺口，因此財劃法回歸合理的分配比例，也可限制中央不要亂花錢。

黃耀輝質疑，財政部面對財劃法的立場就是「中央一毛不拔，放任地方互打」。但他認為，地方政府之間如何分配是小事，大家若財政都改善了，就不會再多爭執。因此仍應聚焦「重塑中央、地方的垂直分配」，其次才是地方政府之間的水平分配。

財劃法修法，藍營主張應從中央政府多分出約五七七七億元到地方政府；綠營堅持現行法條是最妥適版本；民眾黨則折衷要求中央釋出二七七五億。黃耀輝指出，中央再怎麼說也應該拿出百分之十、約三六○○億元，應是分配地方的基本水準。他強調，藍白兩黨雖然主張不同，但在野陣營仍應爭取合作。

修法 立法院 財劃法

延伸閱讀

憲訴法修法歧異 王鴻薇駁藍白合破局：綠不必見縫插針

財劃法修法 學者：回歸合理分配達成「財政轉型正義」

財劃法修法？ 朱立倫砲轟賴清德想要「集權集錢」

憂財劃法一敗塗地 綠營出現自提版本拉白擋藍倡議

相關新聞

APEC峰會 林信義邀拜登訪台

代表賴清德總統前往秘魯首都利馬出席ＡＰＥＣ領袖會議的總統府資政林信義，接連與美國國務卿布林肯及其他國家代表會談，並於當地...

藍財劃法版本鬧雙包 恐掀茶壺風暴

立院朝野日前為財政收支劃分法修法再次發生激烈衝突，然而，國民黨內對修法方向仍未凝聚共識。目前在立院審查的國民黨版，中央必...

立院周三審選罷法 綠嗆全力反制

立法院內政委員會廿日變更議程，排審選罷法修法草案，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤已表態將全力反制。當日會議主席、國民黨籍召委...

財劃法修法攻防／黃耀輝：中央應還地方10%以上稅款

立法院財政委員會在爭議衝突中完成初審財政收支劃分法，台北商業大學財稅系教授黃耀輝表示，財劃法已經廿五年沒有修正，完成初審...

財劃法修法攻防／ 綠有雜音 盼自提版本拉攏白

國民黨揚言財劃法修法要在立院本會期中完成三讀。民進黨眼看全武行也擋不下該案進程，綠營內有倡議，利用民眾黨與國民黨在修法立...

青年學生問校園割喉 總統：台灣絕不允許私刑正義

總統賴清德今天與青年學生對談，他回應校園私刑正義問題時強調，台灣是民主法治國家，絕不允許私刑正義，政府將多管齊下避免類似...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。