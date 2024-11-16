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外交部：星國未提涉台立場 譴責中國發表不實言論

中央社／ 台北16日電

中國國家主席習近平15日會晤新加坡總理黃循財後，中方宣稱，新加坡理解中方在台灣問題的立場。外交部今天晚間發布新聞稿表示，經查證，新加坡政府並未表達此言論，外交部譴責中國再次未經他國同意，即代為發表不實涉台言論。

黃循財赴秘魯參加亞太經濟合作會議（APEC），當地時間15日於場邊會晤習近平。外交部表示，會後中方稱新加坡完全理解中國政府在台灣問題上的立場，反對任何形式的台灣獨立，堅定恪守一個中國原則。

外交部指出，經向星方查證，新加坡政府並未表達此等言論，中方說法顯非事實。

外交部強調，中國除再次未經他國同意即代為發表不實涉台言論外，更是錯誤陳述他國立場的累犯，其意圖就是要混淆國際視聽。

外交部表示，針對中國政府一再於國際社會散布貶抑台灣主權的不實謬論及謊言，外交部予以嚴正譴責與駁斥，並呼籲國際社會共同譴責中國此種片面且蓄意破壞區域和平穩定的霸凌作法。

外交部 新加坡 黃循財

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