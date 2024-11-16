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青年學生問校園割喉 總統：台灣絕不允許私刑正義

中央社／ 台北16日電
總統賴清德（左）16日在台北出席青年論壇與學生交流互動，現場有學子向賴總統提問如何帶領國家走向和平、不戰爭，犀利問題讓現場發出陣陣驚嘆聲。中央社
總統賴清德（左）16日在台北出席青年論壇與學生交流互動，現場有學子向賴總統提問如何帶領國家走向和平、不戰爭，犀利問題讓現場發出陣陣驚嘆聲。中央社

總統賴清德今天與青年學生對談，他回應校園私刑正義問題時強調，台灣是民主法治國家，絕不允許私刑正義，政府將多管齊下避免類似事件再度發生。至於物價議題，總統說，希望明年通膨控制在2%以下。

賴總統下午出席「TEEN TAIWAN青春世代白皮書：總統與青年論壇」，活動有超過30所學校投稿簡報競賽，現場從525則網路提問中彙整出7個最為關注問題，以及258名學生現場「拷問」總統。由於提問踴躍，總統讓學生們問到飽，原訂提問30分鐘最後延長為50分鐘。

現場學生的提問五花八門且犀利，議題涵蓋經濟產業、物價房價、環保永續、教育改革、兩岸和平、國際政局，以及是否後悔當總統等，賴總統除直球對決回應，會後對於學生要求擺出各種手勢合照也來者不拒，氣氛熱絡溫馨。

有學生好奇一整天行程。總統指出，曾有外賓開玩笑說，全世界最忙的可能是烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），其次是台灣總統。語畢，看到現場學生竟露出認真眼神，賴總統趕緊澄清「只是笑話」，最忙、次忙的都不會是台灣總統。

總統表示，國政確實很繁忙，但台灣基本上已是制度化國家，很多事務都上軌道，人民也很團結。所以，他回家後有時間能餵食寵物斑斑、Murphy，一起玩耍，這幾天也能觀看台灣棒球隊連贏兩場的好表現。

對於建中學生引用數據稱，高中生每天睡眠時間約6.9小時，並詢問總統睡眠時間是多少。賴總統笑說，他回想當年讀高中時睡眠大概就6小時，現在也是6小時，一直都在過高中生活。

學生問到去年校園發生割喉案，私刑正義議題在校園內流傳，是否有辦法可改善解決。總統強調，台灣是民主的國家、法治的社會，絕不允許私刑正義，解決這個問題須從家長、學生與學校，多管齊下共同努力，政府也會與學校合作積極面對，避免類似情況再發生。

對於學生提問薪資調整、降低物價與房價等議題，總統表示，基本薪資一定會再漲，未來會根據經濟成長的指數，經濟成長的果實會跟社會分享。至於物價問題，總統說，台灣通膨最嚴重是3%多，希望明年通膨控制在2%以下，讓民眾生活不致受到物價波動影響。

總統指出，政府對於抑制房價也提出一些策略，像是推出囤房稅打擊炒房、推動社會住宅、提供購屋利息補助等，最近央行也有採取幾波措施，就是希望不要讓炒房影響民眾購屋的權利。

睡眠時間 私刑

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