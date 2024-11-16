石破茂APEC期間多次強調台海和平 外交部表達肯定

立法院會昨天三讀修正通過通傳會（NCC）組織法部分條文，明定今年7月16日三讀通過的第4條及11月15日修正的第16條，將自今年12月1日施行，落實刪除NCC委員延任條款，NCC代理主委翁柏宗不但不能延任代理主委，連新任主委及委員被提名資格也將自動喪失。在野黨呼籲行政院應重新提名NCC主委，但行政院並未做出明確回應，民進黨政府是否繼續負隅頑抗，從法令上另找破口、斷點，受到在野陣營持續關注。

2024-11-16 17:27