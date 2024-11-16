石破茂APEC期間多次強調台海和平 外交部表達肯定
日相石破茂赴秘魯參加APEC會議，於當地時間15日在美日韓領袖峰會以及日中領袖會談時均強調台海和平。外交部今天表示歡迎與肯定，重申台灣將持續強化自我防衛能力，與美日等理念相近夥伴共同捍衛以規則為基礎的國際秩序。
日本經濟新聞報導，日本首相石破茂赴秘魯參加亞太經濟合作會議（APEC）期間，在當地時間15日與中國國家主席習近平會談約35分鐘，除對中國軍事活動表達「憂慮」，也強調台灣海峽和平與穩定的重要性。
此外，石破茂於當地時間15日與美國總統拜登（JoeBiden）、南韓總統尹錫悅會面，白宮發布會後發布聲明指出，美日韓3國強烈反對任何單方面改變印太海域現狀的企圖，台海和平穩定是印太安全與繁榮不可或缺的要素。
外交部晚間發布新聞稿指出，對日本政府持續表達重視台海安全的立場，外交部表示歡迎與肯定；台海和平穩定攸關國際社會安全與繁榮，歡迎民主陣營國家採取有助維護台海和平的作為。
外交部表示，台灣身為印太區域負責任的成員，也將持續強化自我防衛能力，並與美日等理念相近夥伴共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進印太區域及整體國際社會的自由開放及和平繁榮。
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