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文化幣消費書店出版業占5成 立委促文化部導引改善

中央社／ 台北16日電

立法院預算中心指出，專屬青年的文化幣消費有近5成集中在書店及出版業。立委觀察，考慮城鄉差距，書店消費最為容易，而多數可能用於購買漫畫，建議文化部應真正培養年輕人藝文興趣。

立法院預算中心報告指出，文化部常態化發放16到22歲的文化成年禮金（簡稱文化幣），以民國113年資料為例，文化幣消費於書店及出版業占47.62%、表演藝術及文化體驗為18.20%，文創工藝占17.4%、流行音樂占11.17%、電影院占3.66%、博物館及地方文化館占1.20%、文資保存與社區營造場域占0.75%。

預算中心指出，文化幣在書店及出版業的消費占比近5成，有改善必要，應持續引導青年至多元文化消費。

立法院教育及文化委員會的國民黨立委柯志恩受訪表示，根據她的觀察，年輕人在書店及出版業消費之所以最多，可能是因為購買漫畫，漫畫是青少年次文化一部分，文化部給予補助無可厚非，文化幣也有培植藝文團體的目的，文化部除了導引年輕人到不同媒材消費，也應培養年輕人的藝文興趣。

曾任親職作家、經營兒童書店的民進黨立委陳培瑜指出，這數據乍看難以理解，但如果考慮城鄉差距、團體表演時間，加上年輕人過往的成長環境若沒有文化產業消費經驗，去書店消費就相當合理。

陳培瑜建議，考量到文化幣的消費限制，文化部應多一點宣傳，例如在文化幣的APP中增加表演藝術的介紹，才能引導更多年輕人走進其他藝文場域。

出版業 年輕人 文化部

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