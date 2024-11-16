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拒憲訴法遊行逾2千人 前大法官黃虹霞批修法違憲

中央社／ 台北16日電

國民黨立委提案修正憲法訴訟法引發爭議，律師團體發起遊行、展開短講，現場集結超過2000人、300名律師；前大法官黃虹霞說，若今天通過這樣的法律，她一定會投一票，違憲。

國民黨立委提憲法訴訟法第4條、第30條、第43條及第95條修正案，將憲法訴訟法作成判決及裁定的計算大法官人數規定，由現有總額修正為法定總額，並將憲法裁判作成門檻提高法定總額的2/3。若修正後，憲法裁判至少須有10名以上大法官參與，且須有至少10名以上的大法官同意，才能做成憲法裁判。

律師團體認為，憲訴法修法提案若三讀通過，將致憲法法庭停擺，今天舉辦「拒絕憲訴法修惡，1116律師界守護憲法遊行」，並於遊行結束後在立法院群賢樓前接力展開短講，包括前大法官黃虹霞、前最高法院法官錢建榮、律師賴中強等人；根據律師團體統計，現場集結超過2000人、300名律師。

黃虹霞說，法官不是神，大家不是神，誰都可能犯錯，若犯錯需要大法官出手協助，但修法提高做出憲法裁判的同意人數門檻，可能會眼睜睜看著人民被冤枉。

黃虹霞舉例，112年憲判字第6號的內容，為軍人王瑞豐涉搶劫案被軍事法院判刑定讞，但其同夥於一般法院獲判無罪確定；王瑞豐假釋出獄後聲請釋憲並准予聲請再審，經開啟再審後，王瑞豐改判無罪確定。

黃虹霞指出，此釋憲案從民國97年收案，後期由她接手，軍事法院與一般法院做出不同結果，有可能是冤案，但大審法（司法院大法官審理案件法）審理期間，她必須拿到10票才能提出，於112年卸任大法官前才做出判決。

黃虹霞說，若大審法未修正為憲訴法，未修法調降同意人數，王瑞豐沒有再審機會、會永遠被冤枉，是因調降同意人數，王瑞豐才得救。

黃虹霞指出，民主法治，權力分立，權力制衡，大法官職責是制衡機關，超出黨派，心裡只有憲法、沒有顏色，藍綠不重要，顏色不重要，把人民權益擺中間，如果今天通過這樣的法律，她一定會投一票，違憲。

大法官 律師 裁判

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