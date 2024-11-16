快訊

12強Live／中華全力對抗日本強投才木浩人 要打贏圖書館戰爭

獨／薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

台南下午10分鐘內連2震 氣象署：今年中南部地震確實多

約高中生拚2050淨零轉型 總統：我到90歲都不會停歇

中央社／ 台北16日電

總統賴清德今天在青年論壇表示，年輕人是改變國家社會的重要力量，他非常重視教育平權、青年圓夢等國家政策，也希望大家一起因應氣候變遷，共同合作達成2050淨零轉型，「我會跟大家一起努力，即便到90歲都不會停歇」。

賴總統下午出席「TEEN TAIWAN 青春世代白皮書」總統與青年論壇致詞表示，青年論壇是他520上任後，第一次跟來自全國這麼多的高中生相聚，感謝大家不遠千里來參加活動，對公共政策發表看法，關心國家的未來，他要為同學們按一個大大的讚。

總統指出，年輕人是改變國家社會的重要力量，為此他提出幾項國家政策方向。首先是重視教育，特別是教育平權，要讓每個人不會因為家境困難而無力獲得更高階教育，或是因為偏鄉而有資源落差，因此推出0-22歲照顧計畫，讓每個孩子都可以受到好的照顧，並將錢花在刀口上。

其次是讓年輕人在求學時，也有機會實現夢想。總統表示，為此提出青年百億海外圓夢基金，年輕朋友可以提計畫申請，政府也會提計畫讓年輕人參加，讓年輕人的夢想在求學階段就可以實現。

總統說，第三是重視區域均衡發展，目的是希望透過教育、醫療、社會住宅、交通、產業及基礎建設，讓每一個縣市都可根據自身特色發展，讓年輕人在故鄉就可以找到理想工作，既可孝順父母親、又能有工作，達成各縣市一起往前走目標。

總統指出，最後是希望大家一起努力追求國家目標，也就是一起因應氣候變遷。地球只有一個，2050淨零轉型不僅是國家政策，亦是全世界的目標，希望政府在推動淨零轉型時，可以同時完成能源轉型更安全、產業轉型更有競爭力、社會轉型能夠更有韌性、生活轉型也能夠更永續。

總統表示，未來是一個全面智慧化、低碳生活的時代，2050年時他已經90歲，在場的同學也都40幾歲，正是人生最身強力壯、可以為國家展現抱負的最重要時刻，「我會跟大家一起努力，即便到90歲都不會停歇」。

此次論壇盼透過「社會福祉、青年政策」，「走向國際、民主韌性」，「健康台灣、全民運動」及「能源轉型、AI科技」等4大主題，挖掘出高中生所關注且有哪些希望台灣發展與進步的方向。

年輕人 淨零 青年

延伸閱讀

賴清德：美多位新閣員與台灣有深厚關係 堅定挺民主

高中生問「如何帶領國家和平不戰爭？」 賴清德這樣回答

2050淨零轉型 賴總統宣示拚到90歲

美司法部高層布局 川普安插刑事案辯護律師任職

相關新聞

高中生問朝野衝突怎解？ 賴清德：不容易 需要時間

賴清德總統今天出席今週刊青年論壇，提問階段，來自建國中學學生詢問，如何解決現在朝野衝突問題？賴清德聽聞後笑稱，這題目顯然...

「恐影響人民權利」153名律師穿律師袍走上街 反對修憲法訴訟法

國民黨立委翁曉玲提案修正憲法訴訟法，今153名律師穿律師袍上街遊行反對修法，眾人高喊「憲法法庭不癱瘓，人民權益有保障」，...

出席APEC領袖會議 林信義晤拜登並邀請訪台

代表賴清德總統前往秘魯首都利瑪出席APEC領袖會議的行政院前副院長林信義，於當地時間15日中午會見美國總統拜登，林信義除...

在野黨完備修法封殺翁柏宗 NCC人事政院還有方法頑抗？

立法院會昨天三讀修正通過通傳會（NCC）組織法部分條文，明定今年7月16日三讀通過的第4條及11月15日修正的第16條，將自今年12月1日施行，落實刪除NCC委員延任條款，NCC代理主委翁柏宗不但不能延任代理主委，連新任主委及委員被提名資格也將自動喪失。在野黨呼籲行政院應重新提名NCC主委，但行政院並未做出明確回應，民進黨政府是否繼續負隅頑抗，從法令上另找破口、斷點，受到在野陣營持續關注。

潘孟安認推薦呂政璋 羅智強：敗壞朝綱還不下台

台灣金聯前董事長呂政璋上任僅3天即閃辭，總統府秘書長潘孟安昨日坦言，他認識呂且也有推薦。國民黨立委羅智強今日表示，人事出...

正版財經網紅粉專遭鎖 王鴻薇：數發部有必要存在嗎？

台灣知名財經、名人網紅臉書粉專突遭封鎖，數位發展部再受批評，打詐無效，卻讓正常網站受害。國民黨立委王鴻薇今日表示，數發部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。