高中生問朝野衝突怎解？ 賴清德：不容易 需要時間
賴清德總統今天出席今週刊青年論壇，提問階段，來自建國中學學生詢問，如何解決現在朝野衝突問題？賴清德聽聞後笑稱，這題目顯然是學弟在大義滅親，這題是大哉問、社會關切問題，但不容易解。
賴清德指出，解方在於民主，因為民主、民主、人民做主，對於人民選擇的民代、首長，每個都有民意基礎，但這條界線在哪？他相信，不論哪個政黨，台灣要建立國家利益高於政黨利益的文化，有這樣的民主精神，就有得解。
賴清德說，維繫民主憲政體制，各個機關都有權責，政黨攻防也要遵守憲政，相信這議題就能夠解；新政府5月20日剛上任，或許一開始磨合難免，相信過段時間，大家會更了解彼此的責任、還有界線在哪，「所以如何解決朝野衝突，可能要需要點時間」。
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