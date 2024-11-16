正版財經網紅粉專遭鎖 王鴻薇：數發部有必要存在嗎？

台灣知名財經、名人網紅臉書粉專突遭封鎖，數位發展部再受批評，打詐無效，卻讓正常網站受害。國民黨立委王鴻薇今日表示，數發部打詐無效，管理詐騙網站也無效，每年撒幣，數發部存在是最大問號。

昨日晚間，多個正版的財經網站或粉專遭下架，包括吳淡如、股癌、阮慕驊等。數發部今日表示，此次非數發部要求臉書下架，在接獲民眾陳情後，已連夜加班與臉書協調處理，今日上午臉書粉專大多已經恢復正常。

王鴻薇表示，一年耗費納稅人200億元的數發部又出包，很多人對詐騙網站或臉書（廣告）深惡痛絕，認為數發部應該處理。昨晚一些正常財經網紅的網站或臉書竟被無預警下架，數發部才趕快協調Meta恢復正常，到底出什麼事情？詐騙網站無法被下架，正常的財經網紅網站反而被下架，數發部每年花納稅人那麼多錢，到底在做什麼？

王鴻薇質疑，數發部之前去開發打詐App，也被譏笑成效不彰，被民進黨立委王世堅批評為飯桶。數發部花這麼多錢，打詐無成效，管理詐騙財經網站也無成效，數發部存在的功能到底是什麼？如果數發部無法達到大家預想的功能，只是繼續撒幣，數發部存在是個最大的問號。