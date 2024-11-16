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出席APEC領袖會議 林信義晤拜登並邀請訪台

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院前副院長林信義（左二）代表出席APEC領袖會議，在歡迎晚宴上與新加坡總理黃循財（左一）、泰國總理貝東丹（中）、美國總統拜登（右二）比鄰而坐。圖／APEC台灣代表團提供
行政院前副院長林信義（左二）代表出席APEC領袖會議，在歡迎晚宴上與新加坡總理黃循財（左一）、泰國總理貝東丹（中）、美國總統拜登（右二）比鄰而坐。圖／APEC台灣代表團提供

代表賴清德總統前往秘魯首都利瑪出席APEC領袖會議的行政院前副院長林信義，於當地時間15日中午會見美國總統拜登，林信義除了感謝拜登過去4年對台美關係的貢獻外，也邀請拜登在不久的將來訪問台灣。

林信義是15日中午在「領袖與貴賓非正式對話」期間進行晤談，加拿大總理杜魯道也在一旁聆聽。林信義及拜登除了就台美議題進行交流，林信義也向拜登過去四年對促進台美關係的貢獻表達肯定與感謝，並熱情邀請拜登，在不久的將來方便時訪台。兩人交談互動熱絡，並且也合影留念。

林信義15日晚間也出席在秘魯總統府舉辦的經濟領袖晚宴，與會的20名經濟體領袖，以秘魯總統博魯阿爾特居中，一字排開就坐，欣賞秘魯所準備的特色歌舞演出。林信義被安排在舞台右方第5個位置，左手邊隔著泰國總理貝東丹緊鄰拜登，右手邊則是新加坡總理黃循財。

林信義在禮賓人員引導下找到座位時，黃循財還拉了拉他指引他就座，在欣賞歌舞時，林信義也不時比手畫腳與左手邊的貝東丹交談。而大陸國家主席習近平則被安排在舞台左方第8個位置，與林信義之間距離7位領袖。

稍早，林信義在14日下午會晤美國國務卿布林肯，兩人就台美雙方在各層面夥伴關係的持續強化交換意見。此外，會談也針對如何確保區域的和平穩定，共同促進區域及台灣友邦繁榮與發展等議題進行意見交流。整體會談氣氛熱絡。

代表出席APEC領袖會議的行政院前副院長林信義，會見美國國務卿布林肯。圖／APEC台灣代表團提供
代表出席APEC領袖會議的行政院前副院長林信義，會見美國國務卿布林肯。圖／APEC台灣代表團提供
代表出席APEC領袖會議的行政院前副院長林信義，會見美國總統拜登，並邀請拜登訪問台灣。圖／APEC台灣代表團提供
代表出席APEC領袖會議的行政院前副院長林信義，會見美國總統拜登，並邀請拜登訪問台灣。圖／APEC台灣代表團提供

台美關係 拜登 林信義

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