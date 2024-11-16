高中生問「如何帶領國家和平不戰爭？」 賴清德這樣回答

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德總統今天出席今週刊青年論壇。圖／取自今週刊直播
賴清德總統今天出席今週刊青年論壇。圖／取自今週刊直播

賴清德總統今天出席今週刊青年論壇，提問階段，來自桃園的高中生提問，「如何帶領國家走向和平、不戰爭？」賴總統表示，國內各政黨關於走向和平的路徑，大致有三種，簽訂和平協議、接受九二共識、和民主陣營站在一起；賴總統依序問台下高中生支持哪種？前兩路徑無人舉手，第三路徑幾乎全場舉手。賴說，這正是他的和平之路。

賴總統表示，戰爭沒有贏家，在台灣每一個人都要積極追求和平，之所以當前會有和平問題，是因為面對中國武力進犯可能，中國揚言不放棄武力進犯台灣。

賴總統指出，和平是台灣的燈塔，民主就是台灣的指南針，他永遠堅持民主自由的憲政體制，對和平要有理想，但不能有妄想，若有妄想恐怕也會引來戰爭，現在的生活就不復存在。

賴總統表示，現在國內各政黨關於和平，大致有3個邁向和平之路。第一，是簽訂和平協議，也就是「西藏模式」，不堅持主權；第二，是接受中國主張，接受九二共識，未來就是「港澳模式」；第三，是堅持台灣主權、堅持民主自由的憲政體制、堅持中華民國和中華人民台灣互不隸屬，為達到這個目的，要加強國防，和國際上民主國家站在一起。

賴總統依序詢問台下，支持哪種和平之路之後表示，大家所選擇的和平之路，就是他的和平之路，只要團結堅定往這方向走，一定可以達到和平目標。

妄想 戰爭

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