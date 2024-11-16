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修選罷法提高罷免門檻20日排審 藍委籲朝野理性看待

中央社／ 台北16日電

立法院20日排審公職人員選舉罷免法修正草案，國民黨立委許宇甄今天說，現行罷免制度有「雙低」缺失，帶來一系列不良後果。她提案修正選罷法是為了讓罷免成為嚴肅的程序，而非輕率的行為，希望朝野好好討論，並呼籲理性看待。

立法院內政委員會20日將變更議程，排審公職人員選舉罷免法修正草案，許宇甄在上會期所提出的「調高罷免門檻」的修正草案，將重新進行討論。

許宇甄今天表示，她所提出的公職人員選舉罷免法修正草案，是在現有機制下修正第75條，增加1年內不得為罷免提議與連署，使當選者至少有1年時間可以好好做事；同時也修正第90條，要求罷免的票數要高於當初當選的票數，避免出現少數民意否決多數民意之情況。

許宇甄說，修正選罷法是為了讓罷免成為嚴肅的程序，而非輕率的行為，呼籲大家理性看待，不要被個別利益所左右，台灣民主來之不易，需要靠大家一起守護。

許宇甄表示，現行罷免制度有「雙低」缺失，分別是成案條件低、通過門檻低。罷免制度雙低的設計，已為罷免帶來一系列不良後果，導致地方首長無法有效地執行施政計畫，也造成代議士發言處處受限，連帶影響民眾福祉。

罷免 許宇甄

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